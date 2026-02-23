Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), η πρόγνωση καιρού για τη Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026 προβλέπει γενικά αίθριο σκηνικό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με ορισμένες τοπικές νεφώσεις και ήπιους ανέμους.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη αναμένονται πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως στην Κρήτη, και βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη Ελλάδα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Αττική, την Εύβοια και τις Σποράδες έως το μεσημέρι, καθώς και στα βόρεια ηπειρωτικά από το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ, εξασθενούμενοι σταδιακά μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας τους 13-14 βαθμούς στα βορειοανατολικά, 15-16 στην υπόλοιπη χώρα και έως 17 βαθμούς στα Δωδεκάνησα. Παγετός θα σημειωθεί τοπικά στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Αττική: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, που θα εξασθενήσουν το απόγευμα. Θερμοκρασία από 6 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 μποφόρ, πρόσκαιρα το πρωί βόρειοι-βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 4 έως 14 βαθμούς.

Μακεδονία – Θράκη: Λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, βαθμιαία μεταβλητοί, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 15 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερη κατά 2-3 βαθμούς στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι-βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, που από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς-βορειοδυτικούς. Θερμοκρασία από 5 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Εύβοια και τις Σποράδες, όπου υπάρχει πιθανότητα ασθενών βροχών το πρωί. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, με εξασθένηση το μεσημέρι. Θερμοκρασία από 4 έως 16 βαθμούς.

Κυκλάδες – Κρήτη: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με ασθενείς βροχές, κυρίως στην Κρήτη, και βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι 6 με 7 μποφόρ, που θα στραφούν σε δυτικούς-βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 9 έως 16 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις στα βόρεια. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7 μποφόρ, που από το απόγευμα θα γίνουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 9 έως 17 βαθμούς, χαμηλότερη στα βόρεια.

Πρόγνωση επόμενων ημερών

Τρίτη 24 Φεβρουαρίου: Στα δυτικά και νότια γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, ενώ στη Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται τοπικές βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα νότια έως 6, ενώ στο βόρειο Αιγαίο θα στραφούν σε βορείους. Η θερμοκρασία θα ανέβει ελαφρώς, φτάνοντας έως 19 βαθμούς.

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου: Αναμένονται λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες στην ανατολική και νότια χώρα, με τοπικές ασθενείς βροχές και λίγες χιονοπτώσεις στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ, τοπικά έως 7, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου: Λίγες νεφώσεις στα ανατολικά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τη νότια Πελοπόννησο, με πιθανότητα ασθενών βροχών. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο έως 7, και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς στα δυτικά και βόρειοι 3 με 5 μποφόρ στα ανατολικά, έως 6 στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα.