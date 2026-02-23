Απρόβλεπτες εξελίξεις στον πόλεμο της Ουκρανίας μπορεί να προκαλέσει η απόφαση της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας – που διατηρούν στενές σχέσεις με τη Μόσχα – να κατεβάσουν τον διακόπτη παροχής ηλεκτρικής ενέργειας προς το Κίεβο.

Αιτία για την κορύφωση της υποβόσκουσας εδώ και λίγο καιρό ενεργειακής διαμάχης μεταξύ των τριών κρατών, είναι η ροή ρωσικού πετρελαίου προς τις δύο ευρωπαϊκές χώρες μέσω του αγωγού Ντρουζμπά.

Ο αγωγός που προμηθεύει την κεντρική Ευρώπη με ρωσικό πετρέλαιο, έχει δεχτεί επιθέσεις από drones, με τελευταίο χτύπημα εκείνο από ουκρανικά μη επανδρωμένα σκάφη, τα οποία έπληξαν μονάδα άντλησης πετρελαίου που εξυπηρετεί τον πετρελαιαγωγό

Τελεσίγραφο από Σλοβακία

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο ζήτησε από τoν φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας του να διακόψει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία σήμερα, εφόσον δεν ξαναρχίσει η ροή πετρελαίου μέσω του αγωγού Ντρουζμπά.

«Από σήμερα, εάν η ουκρανική πλευρά στραφεί στη Σλοβακία ζητώντας βοήθεια για τη σταθεροποίηση του ουκρανικού ενεργειακού δικτύου, δεν θα λάβει τέτοια βοήθεια», ανέφερε στην ανακοίνωσή του.

Ο Φίτσο διευκρίνισε ότι το μέτρο θα ακυρωθεί αφού ξαναρχίσουν οι παραδόσεις πετρελαίου στη χώρα του.

Πυρκαγιά στον σταθμό του Ταταρστάν

Η επίθεση με ουκρανικά drones σε πετρελαϊκή εγκατάσταση προκάλεσε πυρκαγιά στον σταθμό του Ταταρστάν, σε απόσταση άνω των 1.200 χιλιομέτρων από τα ουκρανορωσικά σύνορα, σύμφωνα με πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας του Κιέβου.

Η επίθεση απειλεί να οξύνει περαιτέρω την ένταση ανάμεσα στην Ουκρανία και τις δύο χώρες, οι οποίες κατηγορούν το Κίεβο ότι επιχειρεί να εμποδίσει τη ροή πετρελαίου προς τα διυλιστήριά τους.

Διακοπή ροής και ενεργειακή πίεση

Η ροή του ρωσικού πετρελαίου προς την Ουγγαρία και τη Σλοβακία έχει διακοπεί από τις 27 Ιανουαρίου, όταν – σύμφωνα με το Κίεβο – ρωσικό drone έπληξε εγκαταστάσεις του αγωγού στη δυτική Ουκρανία.

Παρά τον πόλεμο με τη Ρωσία, η Ουκρανία είχε επιτρέψει τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου μέσω των αγωγών που διασχίζουν το έδαφός της, αν και είχε διακόψει τη ροή φυσικού αερίου από τις αρχές του προηγούμενου έτους.

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία έχουν προειδοποιήσει ότι θα σταματήσουν την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος στην Ουκρανία αν δεν επαναληφθεί η ροή πετρελαίου. Το ρεύμα που εισάγει το Κίεβο από τις δύο χώρες καλύπτει περίπου το 70% των αναγκών του, τη στιγμή που πολλές μονάδες παραγωγής έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις.

Απειλή βέτο και ενεργειακή εξάρτηση

Η Ουγγαρία έχει δηλώσει ότι θα ασκήσει βέτο τόσο στο 20ό πακέτο ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας όσο και στο ευρωπαϊκό δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ προς το Κίεβο. Σε επιστολή προς τον Αντόνιο Κόστα, ο πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπαν χαρακτήρισε τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού, «απρόκλητη εχθρική ενέργεια που υπονομεύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ουγγαρίας».