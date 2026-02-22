Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας ανακοίνωσε ότι η Βουδαπέστη θα μπλοκάρει την έγκριση του 20ού πακέτου ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, επικαλούμενη τη διακοπή των παραδόσεων ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Droujba.

«Αύριο προβλέπεται ότι η σύνοδος του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών θα υιοθετήσει το 20ό πακέτο κυρώσεων. Θα μπλοκάρουμε αυτήν την απόφαση», δήλωσε μέσω του Facebook ο Πέτερ Σιζάρτο.

Ο υπουργός πρόσθεσε: «Οσο οι Ουκρανοί δεν επιτρέπουν τις παραδόσεις πετρελαίου στην Ουγγαρία, δεν θα επιτρέψουμε την υιοθέτηση σημαντικών γι’ αυτούς αποφάσεων».

Σύμφωνα με την Ουκρανία, ο πετρελαιαγωγός Droujba, που διασχίζει το ουκρανικό έδαφος πριν φθάσει στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία, υπέστη ζημιές στις 27 Ιανουαρίου από ρωσικές επιθέσεις κατά του Μπρόντι.

Οι νέες ευρωπαϊκές κυρώσεις

Η Ευρωπαϊκή Ενωση πρότεινε στις αρχές Φεβρουαρίου νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το οποίο αφορά τον τραπεζικό και τον ενεργειακό τομέα. Πρόκειται για την εικοστή δέσμη μέτρων από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας στις 24 Φεβρουαρίου 2022, περιλαμβάνοντας νέες απαγορεύσεις στις εισαγωγές και τις εξαγωγές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει επίσης να ενεργοποιήσει το Μέσο Καταστολής Καταναγκασμού (Anti-Coercion Instrument – ACI), προκειμένου να απαγορεύσει την εξαγωγή εργαλειομηχανών CNC προς χώρες όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος επανεξαγωγής τους στη Ρωσία.

Ο ρόλος του αγωγού Droujba

Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η ΕΕ επέβαλε απαγόρευση στις περισσότερες εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου. Ωστόσο, ο αγωγός Droujba (φιλία στα ρωσικά) εξαιρέθηκε προσωρινά, ώστε να δοθεί χρόνος στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης να μειώσουν την εξάρτησή τους από το ρωσικό πετρέλαιο.

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία, ωστόσο, δεν αξιοποίησαν το διάστημα αυτό, συνεχίζοντας να εισάγουν ρωσικό πετρέλαιο μέσω του αγωγού, ο οποίος έχει αποτελέσει επανειλημμένα στόχο ουκρανικών επιθέσεων.