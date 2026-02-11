Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αναλάβει δράση για τη μείωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να προστατευθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, τόνισαν οι πρωθυπουργοί της Αυστρίας, της Τσεχίας και της Σλοβακίας. Οι δηλώσεις έγιναν ενόψει της άτυπης συνόδου κορυφής των ηγετών, με αντικείμενο την ενίσχυση της οικονομίας του μπλοκ.

Οι ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν την Πέμπτη σε κάστρο του Βελγίου, προκειμένου να εξετάσουν τρόπους ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας απέναντι σε παγκόσμιους παίκτες όπως η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Τσεχία και η Σλοβακία ζητούν τη λήψη μέτρων για τη μείωση της τιμής της ενέργειας, καθώς οι οικονομίες τους εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη βιομηχανική παραγωγή. Οι δύο χώρες επικρίνουν το υψηλό κόστος των δικαιωμάτων εκπομπών που αγοράζουν ή πωλούν οι εταιρείες μέσω του Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών (ETS) της ΕΕ.

«Αν δεν υπάρξει τίποτα άλλο παρά μόνο ένα άτυπο συμπέρασμα, ότι θα μειώσουμε τις τιμές του ηλεκτρικού, θα θεωρήσω τη σύνοδο αυτή μεγάλη επιτυχία», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο σε συνέντευξη Τύπου μετά τις συνομιλίες του με τους ομολόγους του από την Αυστρία και την Τσεχία στην Μπρατισλάβα.

Ο καγκελάριος της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ υπογράμμισε ότι η τιμή του φυσικού αερίου αποτελεί τον βασικό παράγοντα διαμόρφωσης του κόστους ενέργειας και επισήμανε πως το ζήτημα χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση.

Ο πρωθυπουργός της Τσεχίας Αντρέι Μπάμπις κάλεσε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να στηρίξουν την πρόταση επιβολής ανώτατου ορίου στην τιμή των δικαιωμάτων εκπομπής άνθρακα, στο πλαίσιο του ισχύοντος Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών (ETS1). Παράλληλα, ζήτησε την αναβολή της εφαρμογής του Συστήματος ETS2, που προβλέπει επέκταση του κόστους και στα καύσιμα των οδικών μεταφορών και της θέρμανσης κτιρίων.

Σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο που περιήλθε σε γνώση του πρακτορείου Reuters, η ΕΕ εξετάζει τρεις εναλλακτικές επιλογές για την αναθεώρηση του τρέχοντος συστήματος ETS. Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς και η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι αναμένεται να πιέσουν για την υιοθέτηση μιας συντονισμένης στρατηγικής, με στόχο τη στήριξη των επιχειρήσεων, την προσέλκυση επενδύσεων και την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς.