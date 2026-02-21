Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας καταδίκασε τα «τελεσίγραφα και τους εκβιασμούς» από τις κυβερνήσεις της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας, μετά τις απειλές των δύο χωρών να διακόψουν την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας προς το Κίεβο, εάν συνεχιστεί η παρεμπόδιση της διαμετακόμισης ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού που διέρχεται από την ουκρανική επικράτεια.

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία, οι μόνες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξακολουθούν να εισάγουν σημαντικές ποσότητες ρωσικού πετρελαίου μέσω αγωγού, κατηγορούν την Ουκρανία για τη διακοπή των παραδόσεων. Το Κίεβο, ωστόσο, υποστηρίζει ότι ο εξοπλισμός υπέστη ζημιές από ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στις 27 Ιανουαρίου.

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, δήλωσε ότι θα διακόψει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας μέσα στις επόμενες δύο ημέρες, εκτός εάν επιτραπεί η ροή ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Ντρουζμπά, σοβιετικής κατασκευής, προς τη χώρα του. Παρόμοια απειλή είχε διατυπώσει νωρίτερα ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν.

Σε ανακοίνωσή του, το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε: «Η Ουκρανία απορρίπτει και καταδικάζει τα τελεσίγραφα και τους εκβιασμούς των κυβερνήσεων της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας αναφορικά με τον ενεργειακό ανεφοδιασμό μεταξύ των χωρών μας. Τα τελεσίγραφα θα έπρεπε να σταλούν στο Κρεμλίνο και ασφαλώς όχι στο Κίεβο».

Οι δύο χώρες εξάγουν σχεδόν τη μισή ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που λαμβάνει η Ουκρανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία στηρίζεται ολοένα και περισσότερο λόγω των εκτεταμένων ζημιών που έχουν προκαλέσει οι ρωσικές επιθέσεις στο ενεργειακό της δίκτυο.

«Εάν οι παραδόσεις πετρελαίου δεν ξαναρχίσουν τη Δευτέρα, θα ζητήσω από τη SEPS (την κρατική εταιρεία της Σλοβακίας) να διακόψει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία», έγραψε ο Φίτσο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Το Κίεβο απάντησε ότι τέτοιες ενέργειες είναι «προκλητικές, ανεύθυνες και απειλούν την ενεργειακή ασφάλεια ολόκληρης της περιοχής».

Κατά τη διάρκεια του πολέμου με τη Ρωσία, που συμπληρώνει τέσσερα χρόνια την Τρίτη, η Ουκρανία έχει επιτρέψει τη χρήση του εδάφους της για τη διέλευση ρωσικού πετρελαίου προς την Ευρώπη. Αν και οι εξαγωγές έχουν μειωθεί δραστικά, δεν έχουν διακοπεί πλήρως. Το Κίεβο έχει προτείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση εναλλακτικές διαδρομές μεταφοράς πετρελαίου, έως ότου ολοκληρωθούν οι επισκευές του αγωγού.