Η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ (CBP) ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει την είσπραξη δασμών που είχαν επιβληθεί βάσει του Νόμου Επειγουσών Οικονομικών Εξουσιών (IEEPA), από αύριο Τρίτη στις 12:01 τοπική ώρα (07:01 ώρα Ελλάδας). Η απόφαση αυτή ακολουθεί την ακύρωση από το Ανώτατο Δικαστήριο των λεγόμενων «ανταποδοτικών» δασμών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Σε μήνυμα προς τους φορτωτές μέσω της υπηρεσίας Cargo Systems Messaging Service (CSMS), η CBP ενημέρωσε ότι θα απενεργοποιήσει όλους τους δασμολογικούς κωδικούς που συνδέονται με τα προηγούμενα διατάγματα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον IEEPA, αρχής γενομένης από αύριο Τρίτη.

Η αναστολή της είσπραξης των συγκεκριμένων δασμών συμπίπτει χρονικά με την επιβολή από τον Τραμπ ενός νέου, παγκόσμιου δασμού ύψους 15%. Ο νέος αυτός δασμός βασίζεται σε διαφορετική νομική βάση και έρχεται να αντικαταστήσει εκείνους που καταργήθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο την περασμένη Παρασκευή.

Η CBP δεν εξήγησε γιατί συνέχισε να εισπράττει τους δασμούς στα λιμάνια εισόδου μετά την απόφαση του Δικαστηρίου. Επιπλέον, το μήνυμά της δεν περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες επιστροφές χρημάτων σε εισαγωγείς.

Στο ίδιο μήνυμα επισημαίνεται ότι η αναστολή της είσπραξης δεν επηρεάζει άλλους δασμούς που έχουν επιβληθεί από τον Τραμπ, όπως εκείνους που προβλέπονται στο άρθρο 232 του νόμου περί εθνικής ασφάλειας και στο άρθρο 301 του νόμου περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

«Η CBP θα παρέχει πρόσθετη καθοδήγηση στην εμπορική κοινότητα μέσω μηνυμάτων στη CSMS, όπως προβλέπεται», ανέφερε χαρακτηριστικά η υπηρεσία.