Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξημένες κοινοβουλευτικές πιέσεις στο πεδίο της εμπορικής πολιτικής, μετά την έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ νομοσχεδίου που προβλέπει τον τερματισμό των δασμών στις εισαγωγές από τον Καναδάς.

Η σχετική ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία εντείνεται η πολιτική συζήτηση γύρω από την οικονομική στρατηγική της κυβέρνησης, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών. Μέλη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος από περιφέρειες που επηρεάζονται άμεσα από τους δασμούς κλήθηκαν να σταθμίσουν τις τοπικές οικονομικές επιπτώσεις με τη συνολική κομματική γραμμή.

Το ζήτημα των δασμών εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο προβληματισμού για το κόστος ζωής και την οικονομική πολιτική, που αναμένεται να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην προεκλογική ατζέντα. Από την πλευρά τους, οι Δημοκρατικοί υποστηρίζουν ότι οι δασμοί επηρεάζουν τις τιμές βασικών αγαθών, ενώ Ρεπουμπλικανοί αξιωματούχοι επισημαίνουν τον ρόλο τους στην προστασία της εγχώριας παραγωγής.

Παρότι ο πρόεδρος έχει τη δυνατότητα άσκησης βέτο σε περίπτωση που το νομοσχέδιο εγκριθεί και από τη Γερουσία, η συγκεκριμένη ψηφοφορία ανέδειξε διαφοροποιήσεις εντός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Παράλληλα, η κυβέρνηση διατηρεί τη θέση ότι οι δασμοί αποτελούν εργαλείο διαπραγμάτευσης στις διεθνείς εμπορικές σχέσεις.

Οι εξελίξεις σημειώνονται ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτηση για το μέλλον της εμπορικής συμφωνίας USMCA, με την αμερικανική πλευρά να εξετάζει εναλλακτικά σενάρια πολιτικής. Το αποτέλεσμα των κοινοβουλευτικών διεργασιών και των εκλογικών αναμετρήσεων αναμένεται να καθορίσει σε σημαντικό βαθμό την κατεύθυνση της εμπορικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών το επόμενο διάστημα.

Με πληροφορίες από Bloomberg