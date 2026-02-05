Ο δείκτης Dow Jones κατέγραψε πτώση 592,58 μονάδων ή 1,2%, κλείνοντας στις 48.908,72 μονάδες. Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 1,23%, τερματίζοντας στις 6.798,40 μονάδες και περνώντας σε αρνητικό έδαφος για το 2026. Ο Nasdaq σημείωσε πτώση 1,59% και διαμορφώθηκε στις 22.540,59 μονάδες.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Dow έφτασε να χάνει σχεδόν 700 μονάδες (περίπου -1,4%), ενώ ο S&P 500 και ο Nasdaq κατέγραφαν απώλειες έως 1,5% και 1,9% αντίστοιχα, αναφέρει το CNBC.

Alphabet και «Magnificent Seven»: φόβοι για το κόστος της AI στη Wall Street

Η Alphabet ήταν η τελευταία από τις εταιρείες των «Magnificent Seven» που ανακοίνωσε αποτελέσματα. Η εταιρεία προέβλεψε απότομη αύξηση των δαπανών για τεχνητή νοημοσύνη, γεγονός που ανησύχησε τους επενδυτές, καθώς εκτίμησε ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για το 2026 θα μπορούσαν να φτάσουν έως και τα 185 δισ. δολάρια. Η μετοχή της υποχώρησε κατά 0,5%.

Ωστόσο, η Broadcom κινήθηκε αντίθετα, με άνοδο σχεδόν 1%, μετά τις ανακοινώσεις της Alphabet, δίνοντας μια νότα αισιοδοξίας για το trade της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς η αγορά αρχίζει να ξεχωρίζει νικητές και χαμένους.

Η αγορά «διακρίνει», δεν πανικοβάλλεται

«Το γεγονός ότι ορισμένες εταιρείες ανακοινώνουν επιπλέον κεφαλαιουχικές δαπάνες — και μάλιστα σε αστρονομικά επίπεδα — το βλέπουμε ως θετικό σημάδι για τη γενικότερη υγεία της αγοράς», δήλωσε στο CNBC ο Stephen Tuckwood, διευθυντής επενδύσεων στη Modern Wealth Management. «Δείχνει ότι η αγορά πλέον διακρίνει και δεν λειτουργεί με παράλογο ενθουσιασμό».

Πιέσεις σε Qualcomm και τεχνολογία

Μαζί με την Alphabet, πιέσεις δέχθηκε και η Qualcomm, με τη μετοχή της να καταγράφει πτώση άνω του 8%, μετά από απογοητευτικές προβλέψεις λόγω παγκόσμιας έλλειψης μνήμης.

Crypto και πολύτιμα μέταλλα υπό κατάρρευση

Η πτώση στην αγορά κρυπτονομισμάτων εντάθηκε, με το bitcoin να υποχωρεί κάτω από τα 64.000 δολάρια, αφού νωρίτερα είχε διασπάσει καθοδικά το επίπεδο των 70.000 δολαρίων, που θεωρείται κρίσιμη στήριξη.

Στα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι βρέθηκε ξανά υπό ισχυρή πίεση. Οι τιμές του διέκοψαν ένα διήμερο ανοδικό σερί και κατέγραψαν πτώση έως και 16%, ενώ την προηγούμενη Παρασκευή είχαν καταρρεύσει σχεδόν κατά 30%.

Αρνητικά σημάδια από την αγορά εργασίας

Το κλίμα επιβαρύνθηκε περαιτέρω από τα ανησυχητικά στοιχεία για την αγορά εργασίας. Η εταιρεία Challenger, Gray & Christmas ανακοίνωσε ότι οι εργοδότες στις ΗΠΑ προχώρησαν σε 108.435 απολύσεις τον Ιανουάριο — το υψηλότερο επίπεδο Ιανουαρίου από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.

Παράλληλα, οι νέες αιτήσεις επιδόματος ανεργίας για την εβδομάδα που έληξε στις 31 Ιανουαρίου αυξήθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο, ενώ οι κενές θέσεις εργασίας τον Δεκέμβριο υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2020.

Στο επίκεντρο η Fed και τα επιτόκια

Όλα αυτά προηγούνται της ανακοίνωσης της έκθεσης απασχόλησης Ιανουαρίου από το Bureau of Labor Statistics, η οποία καθυστέρησε λόγω της μερικής αναστολής λειτουργίας της κυβέρνησης.

«Φαίνεται ότι βγαίνουμε από την περίοδο ‘ούτε προσλήψεις, ούτε απολύσεις’ των τελευταίων μηνών», ανέφερε ο Tuckwood, εκτιμώντας ότι η έκθεση της BLS «ενδέχεται να επιβεβαιώσει πως οι απολύσεις αρχίζουν να αυξάνονται».

Σε αυτή την περίπτωση, θεωρεί πιθανό η Federal Reserve να προχωρήσει σε μείωση επιτοκίων σε μία από τις συνεδριάσεις του Μαρτίου ή του Απριλίου.

Sell-off στο software: ευκαιρία ή παγίδα;

Η Wall Street προέρχεται από μια ιδιαίτερα ταραχώδη συνεδρίαση, κατά την οποία το ξεπούλημα σε μετοχές λογισμικού και ημιαγωγών οδήγησε τον S&P 500 στη δεύτερη συνεχόμενη ημέρα απωλειών. Οι επενδυτές απομακρύνθηκαν μαζικά από την τεχνολογία, λόγω φόβων για ανατροπές από την τεχνητή νοημοσύνη, και στράφηκαν σε πιο ελκυστικά αποτιμημένους κλάδους.

Το sell-off στις μετοχές λογισμικού, που εισήλθαν σε bear market την προηγούμενη εβδομάδα, ενδέχεται να είναι υπερβολικό, σημείωσε ο Tuckwood στο CNBC, προσθέτοντας ότι «κάποια στιγμή θα παρουσιαστεί ευκαιρία, όταν η πίεση στην πλευρά των πωλητών γίνει υπερβολική».

