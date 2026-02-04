Ο S&P 500 υποχώρησε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, κλείνοντας στις 6.882,72 μονάδες με πτώση 0,51%, ενώ ο Nasdaq κατέγραψε σημαντική πτώση 1,51%, κλείνοντας στις 22.904,579 μονάδες.

Ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,53% και έκλεισε στις 49.501,3 μονάδες παρά την ευρύτερη πτωτική τάση στην αγορά.

Οι μετοχές των εταιρειών μικροεπεξεργαστών, κυρίως η AMD, που υποχώρησε 17% μετά από απογοητευτική πρόβλεψη για το πρώτο τρίμηνο, επηρέασαν αρνητικά την ευρύτερη αγορά.

Η CEO της AMD, Λίζα Σου, υπερασπίστηκε τα αποτελέσματα δηλώνοντας στο CNBC ότι η ζήτηση έχει αυξηθεί τους τελευταίους μήνες και ότι «η τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνεται με ρυθμό που δεν θα μπορούσα να φανταστώ».

Απώλειες κατέγραψαν και άλλες εταιρείες του κλάδου των τσιπ. Η Broadcom υποχώρησε 6%, ενώ η Micron Technology σημείωσε πτώση 12%. Παράλληλα, μετοχές εταιρειών λογισμικού όπως η Oracle και η CrowdStrike συνέχισαν την καθοδική τους πορεία, χάνοντας 6% και πάνω από 2% αντίστοιχα. Αντίθετα, η Microsoft εμφάνισε μικρή άνοδο 1%, δείχνοντας σχετική σταθερότητα.

Διαφοροποίηση στην αγορά και στροφή επενδυτών

«Προς το τέλος του περασμένου έτους, άρχισε να γίνεται εμφανής η διαφοροποίηση της αγοράς μεταξύ αυτών που θεωρούνταν νικητές και ηττημένοι στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης», ανέφερε ο Σκοτ Γουέλς, διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων της Certuity, προσθέτοντας: «Νομίζω ότι αυτό συνεχίζεται και τώρα».

Η Amgen συνέβαλε στην άνοδο του Dow, με τη μετοχή της να ενισχύεται 7% μετά την ανακοίνωση καλύτερων από τα αναμενόμενα αποτελεσμάτων για το τέταρτο τρίμηνο. Θετικά κινήθηκε και η Honeywell, με άνοδο άνω του 1%, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν από τον τεχνολογικό τομέα σε εταιρείες μεγαλύτερης αξίας.

«Είναι απλώς μια φυσιολογική εναλλαγή», σημείωσε ο Γουέλς. «Για πολύ καιρό, ο χώρος κυριαρχούταν από τις μετοχές μεγάλου κεφαλαίου — οι μετοχές μικρού κεφαλαίου τιμωρήθηκαν, οι αγορές εκτός ΗΠΑ αγνοήθηκαν, ενώ στην πραγματικότητα, πέρυσι, τα αποτελέσματά τους ήταν σχεδόν διπλάσια από αυτά της εγχώριας αγοράς», πρόσθεσε.

Αδύναμα στοιχεία απασχόλησης και προσδοκίες για τα κέρδη

Η ADP δημοσίευσε την Τετάρτη την μηνιαία της ανασκόπηση για την απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα, καταγράφοντας αύξηση μόλις 22.000 θέσεων εργασίας τον Ιανουάριο, έναντι πρόβλεψης για 45.000. Η ανακοίνωση προηγείται της επίσημης έκθεσης του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας, η οποία δεν θα δημοσιευθεί αυτή την εβδομάδα λόγω της πρόσφατης μερικής διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Η διακοπή έληξε την Τρίτη, όταν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε νόμο χρηματοδότησης.

Την προηγούμενη ημέρα, οι δείκτες είχαν επίσης κινηθεί πτωτικά, καθώς οι επενδυτές απομακρύνθηκαν από τις μετοχές ανάπτυξης και στράφηκαν σε πιο αμυντικές επιλογές, όπως η Walmart. Οι Nvidia και Microsoft έχασαν σχεδόν 3%, ενώ Broadcom, Oracle και Micron έκλεισαν επίσης με απώλειες. Ο τεχνολογικός κλάδος ήταν ο πιο αδύναμος στον S&P 500, με πτώση άνω του 2%.

Όλα τα βλέμματα στρέφονται τώρα στην Alphabet, που αναμένεται να ανακοινώσει τα αποτελέσματά της μετά το κλείσιμο της αγοράς, ενώ τα τριμηνιαία κέρδη της Amazon, μέλους της «Magnificent Seven», θα δημοσιευθούν την Πέμπτη.