Η πρόθεση της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αγοράσει αποθήκες σε δεκάδες πόλεις των ΗΠΑ και να τις μετατρέψει σε κέντρα κράτησης μεταναστών έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις σε τοπικό και πολιτειακό επίπεδο, καθώς και από ομάδες υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το σχέδιο, με προϋπολογισμό 38,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων και ονομαζόμενο «Πρωτοβουλία Ανασχεδιασμού Κράτησης» (Detention Reengineering Initiative – DRI), προβλέπει την αγορά και ανακαίνιση αποθηκών και εγκαταστάσεων για την επιτάχυνση των διαδικασιών κράτησης και απέλασης μεταναστών.

Στην πόλη Surprise της Αριζόνα, όπου ο DHS σκοπεύει να δημιουργήσει κέντρο για περίπου 1.500 μετανάστες, εκατοντάδες πολίτες προσήλθαν στο Δημοτικό Συμβούλιο για να εκφράσουν τις ανησυχίες τους σχετικά με την ασφάλεια των σχολείων, την επίδραση στις υπηρεσίες της κοινότητας και την αξία των ακινήτων. Ο δήμαρχος Kevin Sartor τόνισε ότι «κανείς δεν θέλει άλλο κέντρο κράτησης στην Surprise, ούτε στην Αριζόνα γενικότερα».

Ακτιβιστές και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η Isabel García από την Coalición de los Derechos Humanos de Arizona, επισημαίνουν το ιστορικό του ICE στην περιοχή, όπου δεκάδες μετανάστες έχουν χάσει τη ζωή τους σε προηγούμενα κέντρα κράτησης. Υπογραμμίζουν ότι πολλοί κρατούμενοι παραμένουν χωρίς επικοινωνία με δικηγόρους ή συγγενείς, γεγονός που εγείρει σοβαρά ζητήματα διαφάνειας και δικαιωμάτων.

Οι αντιδράσεις δεν περιορίζονται στην Αριζόνα. Η εισαγγελέας της πολιτείας Kris Mayes και η βουλευτής Adelita Grijalva ζήτησαν εξηγήσεις από το DHS σχετικά με την αγορά αποθήκης στην Surprise. Παρόμοια ανησυχία εκφράστηκε και στη Νέα Χάμπσαϊρ, όπου η κυβέρνηση προγραμματίζει την αγορά αποθήκης στη Merrimack, με το DHS να προβάλλει οικονομικά οφέλη για την τοπική κοινότητα.

Το σχέδιο DRI προβλέπει την απόκτηση και ανακαίνιση οκτώ μεγάλων κέντρων κράτησης, 16 χώρων επεξεργασίας και 10 εγκαταστάσεων «με το κλειδί στο χέρι». Ο στόχος είναι η αντιμετώπιση της αυξανόμενης ζήτησης για χώρους κράτησης, με έμφαση σε μη παραδοσιακές εγκαταστάσεις.

Στην κοινότητα της Surprise, το νέο κέντρο θα βρίσκεται μόλις 300 μέτρα από σχολείο όπου το 60% των μαθητών είναι ισπανόφωνοι, γεγονός που ενίσχυσε τις ανησυχίες γονέων και ομάδων πολιτών. Παρά την έντονη αντίδραση, η διαδικασία προχωρά σε άλλες πολιτείες όπως Maryland, Florida και Texas, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις η πίεση των τοπικών κοινωνιών οδήγησε στην ακύρωση συμφωνιών.

Στο Τέξας, μετά από αντιδράσεις, ιδιοκτήτης αποθήκης κοντά στο Ντάλας αρνήθηκε να πουλήσει στο DHS, ενώ στο Ελ Πάσο η κυβέρνηση κατάφερε να αγοράσει άλλο χώρο που θα μπορούσε να φιλοξενήσει έως 8.500 μετανάστες. Οι τοπικές κοινωνίες και οι ακτιβιστές συνεχίζουν να εκφράζουν έντονα την αντίθεσή τους, επισημαίνοντας τα προβλήματα που έχουν ανακύψει σε προηγούμενα κέντρα κράτησης και ζητώντας σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών.