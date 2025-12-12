Το Κόσοβο άρχισε να υποδέχεται πολίτες τρίτων χωρών που απελαύνονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ανακοίνωσε ο απερχόμενος πρωθυπουργός Αλμπίν Κούρτι. Η εξέλιξη εντάσσεται στο πλαίσιο συμφωνίας που συνήφθη τον Ιούνιο μεταξύ των δύο χωρών.

«Δεχόμαστε αυτούς που οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν στο έδαφός τους. Αν δεν απατώμαι, ένας ή δύο απ’ αυτους είναι εδώ», δήλωσε ο Κούρτι σε συνέντευξη σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό, αναφερόμενος στη συμφωνία του Ιουνίου.

Η συμφωνία, η οποία υπογράφηκε από την απερχόμενη κυβέρνηση, έχει διάρκεια ενός έτους και αφορά πενήντα άτομα, «με στόχο να διευκολυνθεί η ασφαλής επιστροφή τους στη χώρα προέλευσής τους», όπως είχε επισημάνει τότε ο Κούρτι.

Το Κόσοβο, που κήρυξε μονομερώς το 2008 την ανεξαρτησία του από τη Σερβία, επιδίωξε μέσω της συμφωνίας να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη διαρκή υποστήριξη και συνεργασία τους.

Όπως είχε δηλώσει την άνοιξη ο Κούρτι, η κυβέρνηση ήθελε να δείξει την «αιώνια ευγνωμοσύνη» του Κοσόβου προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες υπερασπίστηκαν την ανεξαρτησία της πρώην σερβικής επαρχίας.

Πολιτικές εξελίξεις ενόψει εκλογών

Έκτοτε, ο Κούρτι, που αναδείχθηκε πρώτος στις βουλευτικές εκλογές του Φεβρουαρίου, δεν κατάφερε να σχηματίσει κυβέρνηση και προκήρυξε νέες εκλογές για τις 28 Δεκεμβρίου.

Πρόσφατα, οι Ηνωμένες Πολιτείες κατηγόρησαν το κόμμα του Κούρτι ότι «θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα» της χώρας, καθώς επιχειρεί να αποτρέψει τη συμμετοχή σερβικού πολιτικού κόμματος στις επικείμενες εκλογές.