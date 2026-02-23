Οι διαδικασίες για το θέμα του προπονητή στον Αρη αναμένεται να επιταχυνθούν άμεσα, καθώς από χθες το βράδυ ο Θόδωρος Καρυπίδης και ο Ρούμπεν Ρέγες βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία μετά την αποχώρηση του Μανόλο Χιμένεθ.

Με την ομάδα να αγωνίζεται στη Λεωφόρο την ερχόμενη Κυριακή, καθίσταται αναγκαίο να βρεθεί σύντομα ο αντικαταστάτης του Μανόλο Χιμένεθ. Για τον λόγο αυτό, οι Θεσσαλονικείς προσανατολίζονται ξεκάθαρα σε μια όσο το δυνατόν πιο ασφαλή επιλογή, με βασικό υποψήφιο τον Μιχάλη Γρηγορίου.

Ο Έλληνας προπονητής θεωρείται αυτή τη στιγμή το επικρατέστερο φαβορί για να αναλάβει την ομάδα μέχρι το τέλος της σεζόν. Η επιλογή αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι γνωρίζει καλά το πρωτάθλημα και δεν θα χρειαστεί χρόνο προσαρμογής, σε αντίθεση με έναν ξένο τεχνικό, που αυτή τη στιγμή θα αποτελούσε ρίσκο.

Οι δύο πλευρές αναμένεται να προχωρήσουν μαζί μαζί έως το καλοκαίρι, διάστημα στο οποίο θα εξεταστούν προσεκτικά οι επιλογές για τον νέο προπονητή της επόμενης σεζόν, με στόχο να γίνει η καλύτερη δυνατή επιλογή.