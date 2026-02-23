Πρωταγωνιστικό ρόλο σε επερχόμενο φιλμ αναλαμβάνει ο Bad Bunny, μαζί με τους Έντουαρντ Νόρτονκαι Χαβιέ Μπαρδέμ.

Ο πολυβραβευμένος Πουερτορικανός καλλιτέχνης René Pérez Joglar, γνωστός ως Residente, περνά για πρώτη φορά πίσω από τις κάμερες, υπογράφοντας τη σκηνοθεσία της πρώτης του μεγάλου μήκους ταινίας. Το φιλμ έχει τίτλο «Porto Rico» και παρουσιάζεται ως ένας φόρος τιμής στη γενέτειρά του. Η παραγωγή περιγράφεται ως ένα «επικό γουέστερν της Καραϊβικής» που συνδυάζει στοιχεία ιστορικού δράματος.

Για τον Bad Bunny, η ταινία σηματοδοτεί την πρώτη του εμφάνιση ως πρωταγωνιστή στη μεγάλη οθόνη, μετά από συμμετοχές σε παραγωγές όπως το «Bullet Train» με τον Μπραντ Πιτ και το «Caught Stealing» του Ντάρεν Αρονόφσκι. Το καστ συμπληρώνει ο Viggo Mortensen, ενώ χρέη εκτελεστικού παραγωγού αναλαμβάνει ο πολυβραβευμένος με Όσκαρ Alejandro G. Iñárritu.

Το σενάριο συνυπογράφουν ο Residente και ο επίσης βραβευμένος με Όσκαρ Alexander Dinelaris και εστιάζει στη ζωή του José Maldonado Román, μιας εμβληματικής επαναστατικής μορφής του Πουέρτο Ρίκο στα τέλη του 19ου αιώνα. Ο ίδιος έμεινε στην ιστορία με το προσωνύμιο «Águila Blanca» (Λευκός Αετός).