Το βράδυ της Κυριακής, ο Bad Bunny, κατά κόσμον Benito Antonio Martínez Ocasio, ανέβηκε στη σκηνή του Super Bowl LX για το Halftime Show όπυ έγραψε ιστορία: Είναι ο πρώτος καλλιτέχνης στα 60 χρόνια του θεσμού που τραγούδησε ολόκληρη την εμφάνιση στα ισπανικά.

Για τον Πορτορικανό σταρ, που πρόσφατα κέρδισε το Grammy Album of the Year, δεν πρόκειται απλώς για μουσική εμφάνιση, αλλά για μια συμβολική πράξη ενότητας και αντίστασης, εν μέσω πρωτοφανούς πίεσης για τη λατινοαμερικανική κοινότητα στις ΗΠΑ. Παρά τις εντυπώσεις που άφησε στο κοινό, ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε ότι ήταν «ένα από τα χειρότερα Halftime Shows ποτέ».

Η ιστορία του ονόματος «Bad Bunny»

Λίγοι γνωρίζουν ότι το καλλιτεχνικό του όνομα προέρχεται από τα σχολικά του χρόνια. Όταν ήταν μαθητής, είχε ντυθεί κουνέλι για μια σχολική εκδήλωση και η φωτογραφία του, με δυσαρεστημένο βλέμμα, αποτέλεσε την έμπνευση για το ψευδώνυμο.

Το 2018, σε συνέντευξή του στο ET, εξήγησε ότι ήθελε ένα όνομα καθημερινό και αναγνωρίσιμο: Κάθε φορά που κάποιος βλέπει ένα κουνέλι, να θυμάται τη μουσική του. Το 2025, στο TODAY, πρόσθεσε πως «δεν υπάρχουν πραγματικά κακά κουνέλια – ακόμη και ένα κακό κουνέλι φαίνεται καλό», μια φιλοσοφία που ταιριάζει στην προσωπικότητά του. Μπορεί να είναι ταυτόχρονα «κακός και καλός», όπως αναφέρεται.

Σήμερα, το Bad Bunny είναι ένα διεθνώς αναγνωρίσιμο brand, υπερβαίνοντας γλώσσες και σύνορα.

Γιατί δεν πληρώνεται για το Super Bowl

Παρά την ιστορική του εμφάνιση, ο Bad Bunny δεν θα εισπράξει αμοιβή για το Halftime Show. Η NFL καλύπτει μόνο τα έξοδα και το κόστος παραγωγής, όπως είχε ανακοινώσει και το 2016 πριν από τις εμφανίσεις των Coldplay, Bruno Mars και Beyoncé. Από το 2023, η Apple Music έχει αναλάβει τη χορηγία του Super Bowl, αντικαθιστώντας την Pepsi.

Η αμοιβή δεν είναι απαραίτητα προτεραιότητα για τους καλλιτέχνες: Η προβολή στο Super Bowl αυξάνει τις πωλήσεις άλμπουμ και εισιτήρια περιοδειών, ακόμη και χωρίς άμεση προώθηση νέας δουλειάς.