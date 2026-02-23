Κανονικά θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές σήμερα ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να προμηθευτούν όλα τα απαραίτητα προϊόντα για το σαρακοστιανό τραπέζι.

Η πληροφορία αυτή ανακοινώθηκε από την Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΛΑ) μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιβεβαιώνοντας τη συνέχιση της λειτουργίας των αγορών τη συγκεκριμένη ημέρα.

Στην ανακοίνωση της ΠΟΣΠΛΑ τονίζεται: «Με ποιότητα, μεγάλη ποικιλία και πραγματικά χαμηλές τιμές, οι λαϊκές αγορές παραμένουν η σταθερή επιλογή για το γιορτινό τραπέζι και την Καθαρά Δευτέρα».

Από νωρίς το πρωί, σε κάθε γειτονιά, οι πάγκοι θα είναι γεμάτοι με φρέσκα θαλασσινά, φρούτα και λαχανικά, χαλβάδες, ελιές, ταραμά, όσπρια και όλα τα παραδοσιακά σαρακοστιανά εδέσματα που απαιτεί η ημέρα.

Όπως καταλήγει η ανακοίνωση, «Σας περιμένουμε στις λαϊκές αγορές της γειτονιάς σας για τις αγορές της ημέρας, με φρεσκάδα, εξυπηρέτηση και τιμές που στηρίζουν κάθε οικογένεια».

Ωράρια σούπερ μάρκετ και λοιπών καταστημάτων

Στον κλάδο των σούπερ μάρκετ, η εικόνα είναι μεικτή. Οι μεγάλες αλυσίδες, όπως οι Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος και Μασούτης, διατηρούν την αργία και δεν θα λειτουργήσουν.

Αντίθετα, τα Lidl θα ανοίξουν με ωράριο 07:45 – 16:00, ενώ επιλεγμένα καταστήματα της αλυσίδας myMarket θα εξυπηρετήσουν το κοινό από τις 08:00 έως τις 14:00, τόσο στην Αθήνα όσο και στην περιφέρεια.

Τα μικρότερα καταστήματα τύπου Shop & Go, καθώς και τα OK! Markets και Bazaar, θα λειτουργήσουν κανονικά, σε αρκετές περιπτώσεις με διευρυμένο ωράριο.

Ανοιχτοί θα είναι επίσης οι φούρνοι από τα ξημερώματα για τη λαγάνα, τα ιχθυοπωλεία, οι λαϊκές αγορές, τα ζαχαροπλαστεία για τον παραδοσιακό χαλβά, καθώς και περίπτερα και μίνι μάρκετ.

Οι καφετέριες, οι ταβέρνες και γενικότερα τα καταστήματα εστίασης θα λειτουργήσουν κανονικά, προσφέροντας επιλογές για όσους επιλέξουν να γιορτάσουν εκτός σπιτιού.

Η Βαρβάκειος και η Αγορά του Ρέντη

Για τους καταναλωτές που αναζητούν φρέσκα θαλασσινά, η Βαρβάκειος Αγορά και η Αγορά του Καταναλωτή στον Ρέντη θα λειτουργούν αδιάκοπα από το βράδυ της Κυριακής έως το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας.

Οι επαγγελματίες συνιστούν να πραγματοποιηθούν οι αγορές νωρίς το πρωί, καθώς μετά τις 11:00 η κίνηση κορυφώνεται και η πρόσβαση γίνεται πιο δύσκολη.