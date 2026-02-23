Η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ), με ανακοίνωσή τους, ενημερώνουν τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα για το καθεστώς αμοιβής της Καθαράς Δευτέρας, η οποία φέτος πέφτει στις 23 Φεβρουαρίου 2026.

Όπως επισημαίνεται, η Καθαρά Δευτέρα δεν συγκαταλέγεται στις υποχρεωτικές αργίες που προβλέπει η νομοθεσία για τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό σημαίνει ότι όσοι εργαζόμενοι απασχοληθούν τη συγκεκριμένη ημέρα:

Αν αμείβονται με ημερομίσθιο, δικαιούνται το σύνηθες ημερομίσθιό τους, χωρίς προσαύξηση 75%.

Αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό, δεν δικαιούνται επιπλέον αμοιβή πέραν του κανονικού μισθού τους.

Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου η Καθαρά Δευτέρα έχει καθιερωθεί ως αργία μέσω Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ), Κανονισμού Εργασίας, επιχειρησιακής συνήθειας ή εθίμου, με αποτέλεσμα η επιχείρηση να παραμένει κλειστή. Σε αυτή την περίπτωση, οι μισθωτοί δεν υφίστανται καμία μείωση αποδοχών, ενώ οι ημερομίσθιοι λαμβάνουν κανονικά το ημερομίσθιό τους (άρθρο 2 παρ. 3 του Ν.Δ. 3755/1955).

Αν, αντίθετα, μια επιχείρηση λειτουργήσει φέτος κατ’ εξαίρεση, ενώ τα προηγούμενα χρόνια δεν λειτουργούσε βάσει ΣΣΕ, Κανονισμού ή εθίμου, τότε οι εργαζόμενοι δικαιούνται προσαυξημένες αποδοχές: οι υπάλληλοι επιπλέον αμοιβή ίση με 1/25 του μηνιαίου μισθού τους και οι ημερομίσθιοι ένα επιπλέον ημερομίσθιο με προσαύξηση 75%.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στοιχεία για τις ισχύουσες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τις κωδικοποιήσεις συλλογικών ρυθμίσεων στην ιστοσελίδα του Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.).