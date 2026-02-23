Καθαρά Δευτέρα σήμερα και η προετοιμασία για το παραδοσιακό τραπέζι της Σαρακοστής βρίσκεται στο αποκορύφωμά της. Η ημέρα αποτελεί για τους περισσότερους ευκαιρία ξεκούρασης και εξόρμησης, όμως για την αγορά συνοδεύεται από ειδικό καθεστώς λειτουργίας. Ποια καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά για τα τελευταία ψώνια;

Κλειστά τα εμπορικά – Εξαιρέσεις στην εστίαση

Αν και δεν περιλαμβάνεται στις υποχρεωτικές αργίες, η Καθαρά Δευτέρα 2026 (23 Φεβρουαρίου) αντιμετωπίζεται παραδοσιακά ως ημέρα ανάπαυσης για το σύνολο του λιανεμπορίου.

Τα εμπορικά καταστήματα σε κεντρικούς δρόμους, όπως η Ερμού και η Τσιμισκή, θα παραμείνουν κλειστά, όπως επίσης τα εμπορικά κέντρα και τα πολυκαταστήματα.

Εξαίρεση αποτελούν οι χώροι εστίασης και οι κινηματογράφοι που λειτουργούν εντός των malls, οι οποίοι θα εξυπηρετούν κανονικά το κοινό.

Ωράρια σούπερ μάρκετ και λοιπών καταστημάτων

Στον κλάδο των σούπερ μάρκετ, η εικόνα είναι μεικτή. Οι μεγάλες αλυσίδες, όπως οι Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος και Μασούτης, διατηρούν την αργία και δεν θα λειτουργήσουν.

Αντίθετα, τα Lidl θα ανοίξουν με ωράριο 07:45 – 16:00, ενώ επιλεγμένα καταστήματα της αλυσίδας myMarket θα εξυπηρετήσουν το κοινό από τις 08:00 έως τις 14:00, τόσο στην Αθήνα όσο και στην περιφέρεια.

Τα μικρότερα καταστήματα τύπου Shop & Go, καθώς και τα OK! Markets και Bazaar, θα λειτουργήσουν κανονικά, σε αρκετές περιπτώσεις με διευρυμένο ωράριο.

Ανοιχτοί θα είναι επίσης οι φούρνοι από τα ξημερώματα για τη λαγάνα, τα ιχθυοπωλεία, οι λαϊκές αγορές, τα ζαχαροπλαστεία για τον παραδοσιακό χαλβά, καθώς και περίπτερα και μίνι μάρκετ.

Οι καφετέριες, οι ταβέρνες και γενικότερα τα καταστήματα εστίασης θα λειτουργήσουν κανονικά, προσφέροντας επιλογές για όσους επιλέξουν να γιορτάσουν εκτός σπιτιού.

Η Βαρβάκειος και η Αγορά του Ρέντη

Για τους καταναλωτές που αναζητούν φρέσκα θαλασσινά, η Βαρβάκειος Αγορά και η Αγορά του Καταναλωτή στον Ρέντη θα λειτουργούν αδιάκοπα από το βράδυ της Κυριακής έως το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας.

Οι επαγγελματίες συνιστούν να πραγματοποιηθούν οι αγορές νωρίς το πρωί, καθώς μετά τις 11:00 η κίνηση κορυφώνεται και η πρόσβαση γίνεται πιο δύσκολη.