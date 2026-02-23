Η Lamborghini εγκατέλειψε τα σχέδιά της να φέρει στην αγορά το πρώτο της πλήρως ηλεκτρικό supercar, στρεφόμενη αντ’ αυτού σε plug-in υβριδικά, καθώς ανταποκρίνεται στην ασθενή ζήτηση από τους βασικούς αγοραστές πολυτελών οχημάτων.

Ο κατασκευαστής πολυτελών αυτοκινήτων επιβεβαίωσε ότι το ηλεκτρικό μοντέλο Lanzador, το οποίο παρουσιάστηκε ως πρωτότυπο το 2023, δεν θα φτάνει πλέον στην παραγωγή, βάσει συνέντευξης του διευθύνοντα συμβουλου της Lamborghini, Stephan Winkelmann, που δημοσιεύτηκε από τους Sunday Times.

Αντ’ αυτού, θα αντικατασταθεί από ένα plug-in υβριδικό όχημα (PHEV), εδραιώνοντας μια αλλαγή στρατηγικής που θα οδηγήσει τη γκάμα της εταιρείας σε πλήρη υβριδισμό μέχρι το τέλος της δεκαετίας.