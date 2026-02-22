Στα BAFTA Awards 2026, η Βρετανική Ακαδημία Κινηματογράφου και Τηλεόρασης στρώνει το κόκκινο χαλί για να γιορτάσει τα καλύτερα του κινηματογράφου. Με τον Πρίγκιπα Γουίλιαμ ως πρόεδρο του οργανισμού, ένα κόκκινο χαλί γεμάτο αστέρια πραγματοποιείται στο Royal Festival Hall του Southbank Centre στο Λονδίνο, με μουσικές παραστάσεις και έναν αγαπητό παρουσιαστή, τον ηθοποιό Άλαν Κάμινγκ, η ετήσια τελετή απονομής των βραβείων είναι ένα πραγματικό γεγονός.

Αλλά πρώτα, οι υποψήφιοι. Η ταινία One Battle After Another, με πρωταγωνιστές τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Τεγιάνα Τέιλορ, Σον Πεν, Τσέις Ινφίνιτι και Μπενίτσιο Ντελ Τόρο, είναι η ταινία με τις περισσότερες υποψηφιότητες της βραδιάς (14).

Ακολουθεί η ταινία Sinners, με πρωταγωνιστή τον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν στους ρόλους των διδύμων Σμοκ και Στακ, με 13 υποψηφιότητες (πριν από λίγες εβδομάδες, η ταινία του Ράιαν Κούγκλερ συγκέντρωσε 16 υποψηφιότητες για Όσκαρ, κάτι που αποτελεί ιστορικό ρεκόρ). Η ταινία Hamnet της ΚλόΙ Ζάο είναι υποψήφια για 11 βραβεία, όπως και η ταινία Marty Supreme με πρωταγωνιστή τον Τιμοτέ Σαλαμέ.

Ο Άλαν Κάμινγκ παρουσιαστής

Στην κατηγορία του καλύτερου ηθοποιού, ο Σαλαμέ ανταγωνίζεται τους Ντι Κάπριο, Τζόρνταν, Ρόμπερτ Αραμάγιο (I Swear), Ίθαν Χοκ (Blue Moon) και Τζέσε Πλέμονς (Bugonia). Στην κατηγορία της καλύτερης ηθοποιού, η Ινφίνιτι είναι υποψήφια μαζί με τις Τζέσι Μπάκλεϊ (Hamnet), Ρόουζ Μπερν (If I Had Legs I’d Kick You), Κέιτ Χάτσον (Song Sung Blue), Ρενάτε Ρέινσβε (Sentimental Value) και Έμα Στόουν (Bugonia).

Εκτός από τον Άλαν Κάμινγκ μεταξύ των παρουσιαστών είναι οι Έιμι Λου Γουντ, Μπράιαν Γκράνστον, Κίλιαν Μέρφι, Ντελρόι Λίντο, Μάγκι Γκίλενχαλ, Σάντι Σινγκ, Τζόρνταν και άλλοι.

Οι τραγουδιστές του KPop Demon Hunters, Ejae, Audrey Nuna και Rei Ami, θα ερμηνεύσουν για πρώτη φορά εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών το «Golden», το ελκυστικό hit τους από την ταινία κινουμένων σχεδίων.

Η Τζέσι Γουέαρ θα ερμηνεύσει το soundtrack για το τμήμα «In Memoriam», ερμηνεύοντας ένα cover ενός τραγουδιού της Μπάρμπρα Στρέιζαντ.

