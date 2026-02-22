Απόψε ανοίγει η αυλαία των BAFTA στο Royal Festival Hall του Λονδίνου, με μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας κινηματογραφίας να διεκδικούν βραβεία σε περισσότερες από 20 κατηγορίες. Η 79η τελετή των βραβείων BAFTA υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη λάμψη και πόψεσυγκινήσεις.

Ο Γιώργος Λάνθιμος επιστρέφει δυναμικά στη διεκδίκηση των βραβείων BAFTA 2026 με τη νέα του ταινία «Βουγονία», η οποία συγκέντρωσε πέντε υποψηφιότητες σε κορυφαίες κατηγορίες. Μεταξύ αυτών, η σκηνοθεσία, ο Α’ Γυναικείος Ρόλος για την ερμηνεία της Έμα Στόουν, ο Α’ Ανδρικός Ρόλος για τον Τζέσι Πλέμονς, το Διασκευασμένο Σενάριο του Γουίλ Τρέισι και η Μουσική του Τζέρσκιν Φέντριξ.

Ο Έλληνας δημιουργός, που έχει ήδη τιμηθεί στο παρελθόν με το βραβείο Καλύτερου Βρετανικού Φιλμ για την «Ευνοούμενη», επιστρέφει στη λαμπερή βραδιά της Βρετανικής Ακαδημίας με βλέμμα στραμμένο στη διάκριση. Ωστόσο, φαβορί της φετινής χρονιάς θεωρείται η κοινωνικοπολιτική μαύρη κωμωδία «Μια μάχη μετά την άλλη» του Πολ Τόμας Άντερσον, που συγκέντρωσε 14 υποψηφιότητες, ενώ το ιστορικό δράμα «Άμνετ» της Κλόι Ζάο ακολουθεί με 11.

Τα φαβορί και οι δυνατοί διεκδικητές

Η βρετανική συμμετοχή στην παραγωγή του «Άμνετ» δίνει στην ταινία της Ζάο ένα σημαντικό προβάδισμα, καθώς οι ψηφοφόροι της Βρετανικής Ακαδημίας παραδοσιακά στηρίζουν τις εγχώριες παραγωγές. Η Τζέσι Μπάκλεϊ, που θεωρείται φαβορί για τον Α΄ Γυναικείο Ρόλο, ενισχύει περαιτέρω τις πιθανότητες της ταινίας.

Αντίστοιχα, τα φιλμ «Μια μάχη μετά την άλλη» και «Αμαρτωλοί» του Ράιαν Κούγκλερ συγκεντρώνουν μεγάλο ενδιαφέρον, ενώ το «Marty Supreme» με τον Τίμοθι Σαλαμέ ξεχωρίζει στις κατηγορίες Α΄ Ανδρικού Ρόλου και Φωτογραφίας.

Στους Β΄ ρόλους, η Τιάνα Τέιλορ και ο Στέλαν Σκάρσγκαρντ εμφανίζονται ως επικρατέστεροι, χωρίς να αποκλείονται ανατροπές από τους Τζέικομπ Ελόρντι ή Πολ Μέσκαλ.

Η λάμψη της τελετής

Η 79η απονομή των BAFTA υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη λάμψη, αστέρες και μουσικές εκπλήξεις. Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, πρόεδρος της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης, αναμένεται να παραστεί μαζί με την Κέιτ Μίντλετον, ενώ στη σκηνή θα ανέβουν δημοφιλείς καλλιτέχνες όπως οι Take That και η Sophie Ellis-Bextor.

Η τελετή θα φιλοξενηθεί στο Royal Festival Hall, με παρουσιαστή τον Σκοτσέζο Άλαν Κάμινγκ, ο οποίος διαδέχεται τον Ντέιβιντ Τέναντ. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται και εμφανίσεις των σταρ του KPop Demon Hunters, ενώ η Τζέσι Γουέαρ θα αποδώσει φόρο τιμής στους καλλιτέχνες που έφυγαν από τη ζωή, στο πλαίσιο του In Memoriam.

Οι παρουσίες και τα πρόσωπα της βραδιάς

Στη σκηνή θα εμφανιστούν, μεταξύ άλλων, οι Μόνικα Μπελούτσι, Κέιτ Χάντσον, Μπράιαν Κράνστον, Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, Σίλιαν Μέρφι και Έμιλι Γουάτσον. Παρόντες στην αίθουσα θα είναι επίσης οι Γιώργος Λάνθιμος, Κλόι Ζάο, Έμα Στόουν, Τζέσι Πλέμονς, Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Πολ Τόμας Άντερσον.

Οι υποψηφιότητες των BAFTA 2026

Ανάμεσα στις κορυφαίες κατηγορίες, για την Καλύτερη Ταινία διαγωνίζονται οι: Αμνετ, Marty Supreme, Μια Μάχη Μετά την Άλλη, Συναισθηματική Αξία και Αμαρτωλοί. Στην Καλύτερη Βρετανική Ταινία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα 28 Χρόνια Μετά, Αμνετ και Mr. Burton.

Στην κατηγορία Σκηνοθεσίας ξεχωρίζουν οι Γιώργος Λάνθιμος, Κλόι Ζάο, Πολ Τόμας Άντερσον, Ράιαν Κούγκλερ και Γιοακίμ Τρίερ. Στα Σενάρια, τόσο το πρωτότυπο όσο και το διασκευασμένο, έντονος είναι ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις ταινίες Βουγονία, Μια Μάχη Μετά την Άλλη και Αμνετ.

Στις ερμηνείες, υποψήφιοι για τον Α΄ Ανδρικό Ρόλο είναι οι Τίμοθι Σαλαμέ, Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Μάικλ Μπ. Τζόρνταν και Τζέσι Πλέμονς, ενώ για τον Α΄ Γυναικείο Ρόλο ανταγωνίζονται οι Τζέσι Μπάκλεϊ, Ρενάτε Ράινσβε και Έμα Στόουν.

Αναλυτικά:

Καλύτερη Ταινία

Αμνετ

Marty Supreme

Μια Μάχη Μετά την Αλλη

Συναισθηματική Αξία

Αμαρτωλοί

Καλύτερη Βρετανική Ταινία

28 Χρόνια Μετά

The Ballad of Wallis Island

Τρελή από Eρωτα. Μπρίτζετ Τζόουνς: Η Επιστροφή

Πέθανε Αγάπη μου

H is for Hawk

Αμνετ

I Swear

Mr. Burton

Pillion

Steve

Σκηνοθεσία

Γιώργος Λάνθιμος (Βουγονία)

Κλόι Ζάο (Αμνετ)

Τζος Σάφντι (Marty Supreme)

Πολ Τόμας Αντερσον (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)

Γιοακίμ Τρίερ (Συναισθηματική Αξία)

Ράιαν Κούγκλερ (Αμαρτωλοί)

Ντεμπούτο από Βρετανό Σκηνοθέτη, Σεναριογράφο ή Παραγωγό

Τζακ Κινγκ, Χόλι Μπράιαν, Λούσι Μιρ (The Ceremony)

Ακινόλα Ντέιβις Τζούνιορ, Γουέιλ Ντέιβις (My Father’s Shadow)

Χάρι Λάιτον (Pillion)

Μάιριντ Κάρτεν (A Want in Her)

Κάιλ ΜακΜάου, Χάντερ Αντριους, Εοίν Ντόραν (Wasteman)

Διασκευασμένο Σενάριο

The Ballad of Wallis Island

Βουγονία

Αμνετ

Μια Μάχη Μετά την Αλλη

Pillion

Πρωτότυπο Σενάριο

I Swear

Marty Supreme

Ο Μυστικός Πράκτορας

Συναισθηματική Αξία

Αμαρτωλοί

Παιδική και Οικογενειακή Ταινία

Arco

Boong

Λίλο & Στιτς

Ζωούπολη 2

Ξενόγλωσση Ταινία

Ενα Απλό Ατύχημα

Ο Μυστικός Πράκτορας

Συναισθηματική Αξία

Sirat

Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ

Κοστούμια

Frankenstein

Αμνετ

Marty Supreme

Αμαρτωλοί

Wicked: Μέρος Δεύτερο

Ειδικά Εφέ

Avatar: Φωτιά και Στάχτη

F1: Η Ταινία

Frankenstein

Πώς να Εκπαιδεύσετε τον Δράκο σας

The Lost Bus

Β’ Γυναικείος Ρόλος

Οντέσα Α’ζιόν (Marty Supreme)

Ινγκα Ιμπσντοτερ Λίλεας (Συναισθηματική Αξία)

Γούμνι Μοσάκου (Αμαρτωλοί)

Κάρεϊ Μάλιγκαν (The Ballad of Wallis Island)

Τεγιάνα Τέιλορ (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)

Εμιλι Γουάτσον (Αμνετ)

Β’ Ανδρικός Ρόλος

Μπενίσιο ντελ Τόρο (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)

Τζέικομπ Ελόρντι (Frankenstein)

Πολ Μέσκαλ (Αμνετ)

Πίτερ Μούλαν (I Swear)

Σον Πεν (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)

Στέλαν Σκάρσγκαρντ (Συναισθηματική Αξία)

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Τζέσι Μπάκλεϊ (Αμνετ)

Ρόουζ Μπερν (Αν Είχα Πόδια θα σε Κλοτσούσα)

Κέιτ Χάντσον (Song Sung Blue)

Τσέις Ινφίνιτι (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)

Ρενάτε Ράινσβε (Συναισθηματική Αξία)

Εμα Στόουν (Βουγονία)

Α’ Ανδρικός Ρόλος

Ρόμπερτ Αραμάγιο (I Swear)

Τίμοθι Σαλαμε (Marty Supreme)

Λεονάρντο Ντι Κάπριο (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)

Ιθαν Χοκ (Blue Moon)

Μάικλ Μπ. Τζόρνταν (Αμαρτωλοί)

Τζέσι Πλέμονς (Βουγονία)

Ντοκιμαντέρ

2,000 Meters to Andriivka

Apocalypse in the Tropics

Cover-Up

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Ελιο

Η Μικρή Αμελί

Ζωούπολη 2

Κάστινγκ

I Swear

Marty Supreme

Μια Μάχη Μετά την Αλλη

Συναισθηματική Αξία

Αμαρτωλοί

Φωτογραφία

Frankenstein

Marty Supreme

Μια Μάχη Μετά την Αλλη

Αμαρτωλοί

Train Dreams

Μοντάζ

F1: Η Ταινία

A House of Dynamite

Marty Supreme

Μια Μάχη Μετά την Αλλη

Αμαρτωλοί

Μακιγιάζ & Κομμώσεις

Frankenstein

Αμνετ

Marty Supreme

Αμαρτωλοί

Wicked: Μέρος Δεύτερο

Μουσική

Βουγονία

Frankenstein

Αμνετ

Μια Μάχη Μετά την Αλλη

Αμαρτωλοί

Σκηνικά

Frankenstein

Αμνετ

Marty Supreme

Μια Μάχη Μετά την Αλλη

Αμαρτωλοί

Ηχος

F1: Η Ταινία

Frankenstein

Μια Μάχη Μετά την Αλλη

Αμαρτωλοί

Warfare

Καλύτερη Βρετανική Μικρού Μήκους Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Cardboard

Solstice

Two Black Boys in Paradise

Καλύτερη Βρετανική Μικρού Μήκους Ταινία

Magrid/Zafar

Nostalgie

Terence

This Is Endometriosis

Welcom Home Freckles

Ανερχόμενο Αστέρι

Robert Aramayo

Miles Caton

Chase Infiniti

Archie Madekwe

Posy Sterling

INFO Η τελετή απονομής των βραβείων BAFTA θα μεταδοθεί στις 21:00 από τα Novacinema1 και Novastars στην Ελλάδα.