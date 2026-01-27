Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι υποψηφιότητες για τα BAFTA Film Awards 2026, με τη φετινή λίστα να περιλαμβάνει μεγάλες παραγωγές, δυνατές ερμηνείες και σημαντικά ονόματα της παγκόσμιας κινηματογραφικής σκηνής, αλλά και ελληνικό ενδιαφέρον. Ταινίες όπως τα Bugonia (Λάνθιμος), Hamnet, One Battle After Another και Sinners συγκεντρώνουν πολλές υποψηφιότητες, ενώ έντονη είναι και η παρουσία βρετανικών παραγωγών.
Οι ταινίες με τις περισσότερες υποψηφιότητες
- One Battle After Another – 14
- Sinners – 13
- Hamnet – 11
- Marty Supreme – 11
- Frankenstein – 8
- Sentimental Value – 8
Υποψήφιες για Καλύτερη Ταινία
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sentimental Value
- Sinners
Υποψήφιοι Σκηνοθέτες
- Γιώργος Λάνθιμος – Bugonia
- Chloé Zhao – Hamnet
- Josh Safdie – Marty Supreme
- Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
- Joachim Trier – Sentimental Value
- Ryan Coogler – Sinners
Α’ Ανδρικός Ρόλος
- Robert Aramayo – I Swear
- Timothée Chalamet – Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
- Ethan Hawke – Blue Moon
- Michael B. Jordan – Sinners
- Jesse Plemons – Bugonia
Α’ Γυναικείος Ρόλος
- Jessie Buckley – Hamnet
- Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
- Kate Hudson – Song Sung Blue
- Chase Infiniti – One Battle After Another
- Renate Reinsve – Sentimental Value
- Emma Stone – Bugonia
Ειδικά Οπτικά Εφέ
- Avatar: Fire and Ash
- F1
- Frankenstein
- How to Train Your Dragon
- The Lost Bus
Σχεδιασμός Κοστουμιών
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners
- Wicked: For Good
Καλύτερη Ταινία Μη Αγγλόφωνη
- It Was Just an Accident
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sirat
- The Voice of Hind Rajab
Καλύτερη Παιδική & Οικογενειακή Ταινία
- Arco
- Boong
- Lilo & Stitch
- Zootropolis 2
Σενάριο
Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο
- I Swear – Kirk Jones
- Marty Supreme – Ronald Bronstein, Josh Safdie
- The Secret Agent – Kleber Mendonça Filho
- Sentimental Value – Eskil Vogt, Joachim Trier
- Sinners – Ryan Coogler
Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο
- The Ballad of Wallis Island – Tom Basden, Tim Key
- Bugonia – Will Tracy
- Hamnet – Chloé Zhao, Maggie O’Farrell
- One Battle After Another – Paul Thomas Anderson
- Pillion – Harry Lighton
Εξαιρετικό Ντεμπούτο Βρετανού Δημιουργού
(σεναριογράφου, σκηνοθέτη ή παραγωγού)
- The Ceremony
- My Father’s Shadow
- Pillion
- A Want In Her
- Wasteman
Σχόλια
Footballtalk live