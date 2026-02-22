Καθυστερημένα αλλά ήρθαν και φέτος οι Αλκυονίδες μέρες, αρχής γενομένης από την Καθαρά Δευτέρα.

Οι μετεωρολόγοι συμφωνούν ότι πλέον οι βροχές περιορίζονται δραστικά και τις επόμενες αρκετές μέρες ο καιρός θα γλυκάνει και ήλιο στις περισσότερες περιοχές και ήπιες θερμοκρασίες.

Εστι λοιπόν, βελτιωμένος καιρός αναμένεται τις επόμενες ημέρες, με περιορισμένα φαινόμενα και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο και πρώην επικεφαλής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Θοδωρή Κολυδά.

Χωρίς φαινόμενα

Όπως επισημαίνει, το βόρειο ρεύμα που επικράτησε στα ανατολικά τμήματα της χώρας υποχωρεί σταδιακά. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα οι καιρικές συνθήκες να εξελιχθούν χωρίς φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές.

Εξαίρεση θα αποτελέσει η Βόρεια Κρήτη, όπου θα διατηρηθούν τοπικές βροχές για λίγο ακόμη.

Καθαρά Δευτέρα με ήπιο καιρό

Για την Καθαρά Δευτέρα προβλέπονται λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά και τα νότια, ενώ στη Βόρεια Κρήτη οι ασθενείς βροχές θα σταματήσουν βαθμιαία. Οι βοριάδες θα ευνοήσουν το πέταγμα του χαρταετού, προσφέροντας ιδανικές συνθήκες για τις υπαίθριες εκδηλώσεις της ημέρας.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν περίπου τους 15 βαθμούς Κελσίου.

Σταθερή βελτίωση από τα μέσα της εβδομάδας

Από τα μέσα της εβδομάδας και για διάστημα έξι έως επτά ημερών, η εικόνα του καιρού αναμένεται ακόμη πιο αισιόδοξη. Όλα τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία συγκλίνουν στην επικράτηση ξηρού καιρού σε ολόκληρη τη χώρα.

Η ατμόσφαιρα θα είναι καθαρή, με ήπιους βόρειους ανέμους που θα περιορίζουν την υγρασία.

Οι συνθήκες θα είναι ευνοϊκές για μετακινήσεις, υπαίθριες δραστηριότητες και εξωτερικές εργασίες.

Αίθριος ο καιρός την Καθαρά Δευτέρα – Η πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου

Η Καθαρά Δευτέρα ξημερώνει με πολύ καλές καιρικές συνθήκες για τις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Μόνο περιοχές της κεντρικής και βόρειας Κρήτης θα είναι περιοχές όπου θα σημειώνονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές ασθενούς έως και μέτριας εντάσεως.

Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας ο καιρός θα είναι θαυμάσιος, με πολύ μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια και με κάποιες νεφώσεις πρόσκαιρα πυκνότερες, οι οποίες θα εναλλάσσονται και με μεγάλα διαστήματα με ανοίγματα στον ουρανό.

Στην Πελοπόννησο, στα Επτάνησα και στο υπόλοιπο Αιγαίο θα έχουμε μεγαλύτερα διαστήματα με ηλιοφάνεια, πέρα απ’ την βόρεια Κρήτη που σας είπα, κεντρική και βόρεια Κρήτη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ασθενούς έως και μέτριας.

Στους 12 με 14 στα βόρεια, στους 14 με 17 στα υπόλοιπα κεντρικά και νότια. Βορειοδυτικοί άνεμοι, 4 με 5 μποφόρ στα Επτάνησα θα πνέουν, 4 έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ στις περιοχές του Αιγαίου.

Για την περιοχή της Αττικής περιμένουμε λίγες τοπικές νεφώσεις, μεγάλα διαστήματα με ανοίγματα στον ουρανό, καλός καιρός, θερμοκρασία από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες περισσότερες νεφώσεις, οι οποίες και εκεί θα εναλλάσσονται με διαστήματα με ανοίγματα στον ουρανό. Στους 3 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης, στους 14 αργά το μεσημέρι.

Ο καιρός Τρίτη και Τετάρτη

Την Τρίτη περιμένουμε γενικά καλό καιρό με μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Στα κεντρικά και τα βόρεια της χώρας περιμένουμε περάσματα από αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους λίγο πιο πυκνές.

Η θερμοκρασία στους 18 με 19, θα ανέβει, από βορρά προς νότο βλέπετε στις περισσότερες περιοχές, με βοριάδες στα Επτάνησα 2 έως 4 και τοπικά 5 μποφόρ, δυτικούς στα νότια του Αιγαίου 4 έως 6 μποφόρ, νοτιάδες στο Βόρειο Αιγαίο 3 έως 5 μποφόρ σε τοπικό επίπεδο.

Την Τετάρτη πια περιμένουμε κάποιες τοπικές βροχούλες κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία στους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά και τους βοριάδες 6 με 7 μποφόρ μόνο στις περιοχές του Αιγαίου.

