Με καλό καιρό αναμένεται να γιορτάσουμε την Καθαρά Δευτέρα, καθώς η κακοκαιρία που έφερε έντονες βροχοπτώσεις υποχωρεί.

Σήμερα (21/2) η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει αρκετές περιοχές της χώρας, όμως η αίσθηση βελτίωσης θα γίνει ιδιαίτερα αισθητή την Καθαρά Δευτέρα.

Οι μετεωρολόγοι Θοδωρής Κολυδάς και Γιώργος Τσατραφύλλιας επισημαίνουν ότι μόνο στην Κρήτη θα παρατηρηθούν προβλήματα την Καθαρά Δευτέρα, ενώ σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα ο καιρός θα είναι ηλιόλουστος και αίθριος. Παράλληλα, οι ειδικοί προβλέπουν ότι ο αίθριος καιρός θα διατηρηθεί για περίπου μία εβδομάδα σε όλη τη χώρα.

Η ανάρτηση Κολυδά:

🎐🎋🪁🌤️☀️Η ΠΡΩΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ ΠΟΥ ΜΑΣ…”ΣΤΕΓΝΩΝΕΙ”

✅ Για να μην επαναλαμβανόμαστε, η εικόνα του καιρού τις επόμενες ημέρες είναι σαφώς βελτιωμένη και χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές. Την Καθαρά Δευτέρα μόνο στην Κρήτη θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

✅ Την Τρίτη ο καιρός θα διατηρηθεί γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις στα δυτικά και τα νότια. Από αργά το απόγευμα στη Μακεδονία και τη Θράκη οι νεφώσεις θα αυξηθούν και προς τη νύχτα δεν αποκλείονται τοπικές βροχές κυρίως στη Θράκη. Οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς 3 με 5 μποφόρ και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

✅ Την Τετάρτη στη Μακεδονία και τη Θράκη θα υπάρχουν κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος με περιορισμένες νεφώσεις. Οι άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 έως 5, στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.

✅ Από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας και για διάστημα έξι έως επτά ημερών, όλα δείχνουν ότι ο καιρός θα κυλήσει χωρίς βροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Η ατμόσφαιρα θα είναι πιο ξηρή, με βοριαδάκι που θα καθαρίζει τον ορίζοντα και θα περιορίζει την υγρασία. Πρόκειται για μια περίοδο που ευνοεί τις εξωτερικές εργασίες, τις μετακινήσεις και τις δραστηριότητες στην ύπαιθρο. Μετά από τις προηγούμενες βροχοπτώσεις, φαίνεται πως έρχεται η ώρα να… ξεμουλιάσουμε. 🙂

Η ανάρτηση Τσατραφύλλια:

“Με σύμμαχο τον καιρό οι αποκριάτικες παρελάσεις και τα Κούλουμα…”

Καλημέρα!

👉Στην ανατολική νησιωτική χώρα και τα Δωδεκάνησα θα επιμείνει για λίγες ώρες ακόμα η κακοκαιρία και σταδιακά θα εξασθενήσει.Στη συνέχεια βελτιώνεται ο καιρός.Συγκεκριμένα :

👺Κυριακή Αποκριάς :

Βελτιωμένος καιρός με τοπικές βροχές σε Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη , Πελοπόννησο. Σταδιακά τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην Κρήτη.

🎐Καθαρά Δευτέρα:

Γενικά αίθριος με λίγες βροχές στην Κρήτη.

Υ.Γ : Τουλάχιστον για μία εβδομάδα θα απολαύσουμε αρκετό ήλιο, με βοριαδάκι που θα διατηρεί την ατμόσφαιρα καθαρή.

Καλή Σαρακοστή!

Ο καιρός σήμερα

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού βορειοανατολικού Αιγαίου, μέχρι νωρίς το απόγευμα στα Δωδεκάνησα και μέχρι το απόγευμα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρές στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5, βαθμιαία στο Ιόνιο 6, τοπικά 7 μποφόρ. Μόνο το πρωί στο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 στρεφόμενοι γρήγορα σε βόρειους βορειοδυτικούς 4 με 5 τοπικά στα βόρεια 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 12 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 17 και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές ώρες οπότε πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές μέχρι το απόγευμα. Στα υπόλοιπα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές το μεσημέρι – απόγευμα και νωρίς το πρωί στα ανατολικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Ανεμοι: Στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ και βαθμιαία βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 μποφόρ. Στα υπόλοιπα θα πνέουν βόρειοι βορειδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στη κεντρική Μακεδονία έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, βαθμιαία βορειοδυτικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, το μεσημέρι – απόγευμα και νωρίς το πρωί στα ανατολικά τμήματα της Εύβοιας και των Σποράδων.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα στις Σποράδες τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μέχρι το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και μέχρι νωρίς το απόγευμα στα Δωδεκάνησα.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 6 με 7 που από το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς 5 με 6 και τοπικά στα βόρεια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 22-02-2026

Στη Θράκη, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην Κρήτη μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στα βόρεια και το βράδυ στα κεντρικά θα σταματήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, τα ορεινά της Κρήτης και πιθανώς και σε ημιορεινές περιοχές της Θράκης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 10 με 13 ενώ θα φτάσει στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και στα Δωδεκάνησα τοπικά τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 23-02-2026

Στην Κρήτη νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 24-02-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα δυτικά και τα νότια. Από αργά το απόγευμα στη Μακεδονία και τη Θράκη θα αναπτυχθούν νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και αργά τη νύχτα θα σημειωθούν τοπικές βροχές στη Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 25-02-2026

Στη Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο βόρειο Αιγαίο από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και στις υπόλοιπες περιοχές δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5, στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.