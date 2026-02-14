Στα τέλη Ιανουαρίου και έως τα μέσα του Φλεβάρη, ο χειμώνας μοιάζει να κάνει παύση. Ο ήλιος λάμπει, οι άνεμοι κοπάζουν και η θερμοκρασία ανεβαίνει απρόσμενα. Είναι οι λεγόμενες Αλκυονίδες ημέρες — ένα φαινόμενο που ισορροπεί ανάμεσα στη μυθολογία και τη μετεωρολογία.

Είναι τελικά μύθος ή επιστημονική πραγματικότητα; Η απάντηση είναι: και τα δύο.

Ο μύθος της Αλκυόνης

Στην ελληνική μυθολογία, η Αλκυόνη ήταν κόρη του Αιόλου, θεού των ανέμων. Όταν ο σύζυγός της, Κήυκας, πνίγηκε σε θαλασσοταραχή, η ίδια έπεσε στη θάλασσα από τη θλίψη της. Οι θεοί τη μεταμόρφωσαν σε πουλί (αλκυόνα).

Σύμφωνα με τον μύθο, ο Αίολος γαλήνευε τους ανέμους για λίγες ημέρες μέσα στον χειμώνα, ώστε η Αλκυόνη να μπορέσει να γεννήσει τα αυγά της με ασφάλεια. Από εκεί προέκυψε ο όρος «Αλκυονίδες ημέρες» — περίοδος ηρεμίας και καλοκαιρίας μέσα στον βαρύ χειμώνα.

Η επιστημονική εξήγηση

Πέρα από τον μύθο, οι Αλκυονίδες είναι ένα καθαρά μετεωρολογικό φαινόμενο.

Συνήθως εμφανίζονται:

  • Μεταξύ 25 Ιανουαρίου και 15 Φεβρουαρίου

  • Διαρκούν από 4 έως 10 ημέρες

  • Συνοδεύονται από άπνοια ή ασθενείς ανέμους

  • Παρουσιάζουν υψηλές βαρομετρικές πιέσεις (αντικυκλωνικές συνθήκες)

Η δημιουργία ισχυρού αντικυκλώνα στην Ανατολική Μεσόγειο οδηγεί σε:

  • Καθαρό ουρανό

  • Αυξημένη ηλιοφάνεια

  • Σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας

Σε περιοχές όπως η Αθήνα, το θερμόμετρο μπορεί να αγγίξει ακόμη και τους 18–22°C — τιμές που θυμίζουν άνοιξη.

Εμφανίζονται κάθε χρόνο;

Όχι απαραίτητα με την ίδια ένταση.

Οι Αλκυονίδες:

  • Μπορεί να είναι έντονες μία χρονιά και ασθενείς την επόμενη

  • Δεν έχουν σταθερή διάρκεια

  • Δεν αποτελούν «εγγυημένο» φαινόμενο κάθε Ιανουάριο

Ωστόσο, σχεδόν κάθε χειμώνα καταγράφεται κάποια περίοδος ήπιας καλοκαιρίας.

Έχουν σχέση με την κλιματική αλλαγή;

Οι Αλκυονίδες δεν είναι νέο φαινόμενο — καταγράφονται από την αρχαιότητα.

Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι:

  • Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται μεγαλύτερες θερμοκρασιακές αποκλίσεις

  • Οι χειμερινές διακυμάνσεις γίνονται πιο έντονες

  • Τα «θερμά διαλείμματα» ενδέχεται να εμφανίζονται συχνότερα ή με υψηλότερες θερμοκρασίες

Η επιστημονική έρευνα συνεχίζεται, χωρίς ακόμη οριστικά συμπεράσματα για το αν η κλιματική αλλαγή επηρεάζει άμεσα το συγκεκριμένο φαινόμενο.

Μύθος ή φαινόμενο;

Οι Αλκυονίδες είναι ένα όμορφο παράδειγμα όπου η παράδοση και η επιστήμη συναντιούνται.

Ο μύθος έδωσε το όνομα.
Η μετεωρολογία έδωσε την εξήγηση.

Και ο ελληνικός χειμώνας συνεχίζει να χαρίζει λίγες ημέρες «άνοιξης» μέσα στο κρύο.

