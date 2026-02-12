Ο Φεβρουάριος, ο τελευταίος μήνας του χειμώνα, παραμένει και φέτος απρόβλεπτος. Τα Μερομήνια είχαν προαναγγείλει έναν μήνα με δύο όψεις: ένα πρώτο δεκαπενθήμερο με έντονο ψύχος και ένα δεύτερο πιο ήπιο, που θα θύμιζε τις γνωστές Αλκυονίδες ημέρες. Ωστόσο, τα νεότερα διεθνή μετεωρολογικά δεδομένα φαίνεται να ανατρέπουν το αισιόδοξο αυτό σενάριο.

Σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση, το πρώτο μισό του Φεβρουαρίου προβλεπόταν με χαμηλές θερμοκρασίες, αυξημένη υγρασία και πιθανές χιονοπτώσεις, κυρίως στα ορεινά. Στη συνέχεια αναμενόταν σταδιακή βελτίωση και περισσότερη ηλιοφάνεια – μια «ανάσα» πριν από την άνοιξη.

Ανατροπή από την πολική δίνη

Την ίδια στιγμή, στο βόρειο ημισφαίριο εξελίσσεται μια από τις πιο ασυνήθιστες διαταραχές της πολικής δίνης των τελευταίων δεκαετιών. Από τα τέλη Νοεμβρίου 2025 σημειώθηκε ένα από τα πρωιμότερα επεισόδια αιφνίδιας στρατοσφαιρικής θέρμανσης (SSW) από τη δεκαετία του 1950. Οι θερμοκρασίες στη μέση στρατόσφαιρα αυξήθηκαν έως και 50 βαθμούς Κελσίου, αποδυναμώνοντας τους ανέμους που συγκρατούν τον ψυχρό αέρα πάνω από την Αρκτική.

Η αποσταθεροποίηση αυτή προκάλεσε «διαρροή» πολικών αερίων μαζών προς νοτιότερες περιοχές, επηρεάζοντας Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη. Οι μετεωρολόγοι παρακολουθούν νέα πιθανή διαταραχή στις αρχές Φεβρουαρίου, με ενδείξεις ακόμη και διάσπασης της δίνης σε δύο πυρήνες – εξέλιξη που συνδέεται με παρατεταμένα κύματα ψύχους.

La Niña και ατμοσφαιρική αστάθεια

Παράλληλα, η παρουσία ασθενούς φάσης La Niña ενισχύει την αστάθεια στο γενικό κυκλοφοριακό μοτίβο της ατμόσφαιρας. Οι διαδοχικές «διατάσεις» της δίνης επιτρέπουν την κάθοδο αρκτικού αέρα προς τις εύκρατες ζώνες, προκαλώντας έντονες αυξομειώσεις θερμοκρασίας και επαναλαμβανόμενα ψυχρά κύματα.

Επιμονή του χειμώνα στην Ευρώπη

Στην Ευρώπη, αντικυκλωνικά συστήματα πάνω από τη Γροιλανδία και την Αρκτική ευνοούν τη ροή ψυχρών μαζών προς τη βόρεια και ανατολική ήπειρο. Ο παγετός και οι χειμερινές συνθήκες ενδέχεται να διατηρηθούν έως τα μέσα ή και τα τέλη Φεβρουαρίου. Αντίστοιχα, στις ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες το ψύχος δείχνει να επιμένει, ενώ οι δυτικές περιοχές βιώνουν προσωρινή ήπια μεταβολή πριν από νέα επιδείνωση.

Το τέλος των Αλκυονίδων;

Όλα δείχνουν πως το σενάριο για εκτεταμένες Αλκυονίδες ημέρες απομακρύνεται. Ο Φεβρουάριος δεν θα «παραδοθεί» τόσο εύκολα στην άνοιξη, αλλά θα κυλήσει με εναλλαγές, ψυχρές εισβολές και πιθανές εκπλήξεις. Ο πιο ανατρεπτικός μήνας του χειμώνα φαίνεται να επιβεβαιώνει τη φήμη του – αυτή τη φορά με τη La Niña και την αποδυναμωμένη πολική δίνη να κρατούν τον έλεγχο.