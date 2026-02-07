Έπειτα από εβδομάδες ασταθούς καιρού, οι Aλκυονίδες φαίνεται πως… μας τίμησαν με την παρουσία τους, φέρνοντας ένα πρωτόγνωρο κύμα θερμοκρασιών μέσα στον χειμώνα. Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλια αναφέρει ότι ο υποτροπικός αεροχείμαρρος, μια στενή ζώνη ισχυρών ανέμων στην ανώτερη τροπόσφαιρα που κινείται από δυτικά προς ανατολικά, έχει μετακινηθεί βορειότερα, μεταφέροντας θερμές αέριες μάζες στη χώρα μας. Το αποτέλεσμα είναι ηλιοφάνεια, υψηλές θερμοκρασίες και μια αίσθηση άνοιξης σε περιοχές που ακόμα βρίσκονται στο χειμωνιάτικο σκηνικό.

Όπως σημειώνει ο μετεωρολόγος, σε συνδυασμό με τους καταβάτες ανέμους, ο υδράργυρος το Σαββατοκύριακο θα κινηθεί 6 έως 8 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, με θερμοκρασίες 20-22°C σε Κρήτη, Αττική, Φθιώτιδα, Βοιωτία, Εύβοια, Θεσσαλία και ανατολική Πελοπόννησο. Το Σάββατο αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά και τοπικές βροχές, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί – νοτιοδυτικοί 3-5 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά τα 6-7 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο, ενώ η μεταφορά αφρικανικής σκόνης θα συνεχιστεί κυρίως στα νότια.

Οι Aλκυονίδες, παραδοσιακά γνωστές ως οι “ήμερες του χειμώνα που φέρνουν ηλιοφάνεια”, φέτος καθυστέρησαν να εμφανιστούν, αφήνοντας πολλούς με αμφιβολίες για το αν θα κάνουν την καθιερωμένη τους εμφάνιση. Ωστόσο, όπως φαίνεται, η φύση τελικά τις έστειλε, θυμίζοντας ότι η άνοιξη μπορεί να κρυφτεί ακόμη και στον πιο βαρύ χειμώνα. Η ζεστασιά που φέρνουν δεν είναι μόνο θερμοκρασιακή: οι ήπιες μέρες, η καθαρή ηλιοφάνεια και η δυνατότητα να απολαύσει κανείς την ύπαιθρο προσφέρουν μια μικρή ανάπαυλα από τις κρύες ημέρες των προηγούμενων εβδομάδων.

Την Κυριακή οι θερμοκρασίες θα υποχωρήσουν ελαφρώς, παραμένοντας όμως σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, ενώ από τη Δευτέρα αναμένεται μεταβολή του καιρού με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας. Μέχρι τότε, όμως, οι αλκυονίδες μας χαρίζουν μια ανάσα άνοιξης, επιβεβαιώνοντας την παλιά ελληνική πεποίθηση: ακόμη και όταν όλα φαίνονται βαρύ χειμώνα, η ηλιοφάνεια δεν θα αργήσει να έρθει.