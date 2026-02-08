Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), μεταβολή παρουσιάζει ο καιρός στην Ελλάδα την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026, με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Γενική εικόνα

Αυξημένες νεφώσεις αναμένονται στα δυτικά, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα κεντρικά και βόρεια, με πιθανότητα βροχών έως το απόγευμα.

Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν πρόσκαιρα στα δυτικά και βόρεια ορεινά, ενώ η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, φθάνοντας έως τους 18 βαθμούς στα δυτικά και βόρεια και έως τους 20 βαθμούς Κελσίου στις υπόλοιπες περιοχές.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία – Θράκη: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά και βελτίωση από το μεσημέρι. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς, χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες το πρωί, κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Παροδικές χιονοπτώσεις στα ορεινά και βελτίωση μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία έως 18 βαθμούς.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι. Άνεμοι δυτικοί 3 με 5 μποφόρ και τοπικά 6 μποφόρ, θερμοκρασία έως 20 βαθμούς.

Κυκλάδες – Κρήτη: Λίγες νεφώσεις, αυξημένες το πρωί στις Κυκλάδες με πιθανές τοπικές βροχές. Οι άνεμοι δυτικοί 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση από το βράδυ και θερμοκρασία έως 20 βαθμούς στην Κρήτη.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι αρχικά νότιοι 3 με 5 μποφόρ, που θα στραφούν σε δυτικούς-βορειοδυτικούς έως 6 μποφόρ, εξασθενούμενοι το βράδυ. Θερμοκρασία έως 20 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Αττική: Νεφώσεις αυξημένες τις πρωινές ώρες με τοπικές βροχές και γενικά αίθριος καιρός από το μεσημέρι. Άνεμοι δυτικοί 3 με 5 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 19 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες, βελτίωση από το μεσημέρι και εκ νέου αύξηση νεφώσεων το βράδυ. Άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 και αργότερα βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 15 βαθμούς.

Επόμενες ημέρες

Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026: Αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα επεκταθούν σταδιακά σε όλη τη χώρα. Χιονοπτώσεις στα ορεινά, άνεμοι νότιοι 3 με 5 και ενίσχυση έως 7 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο. Πτώση θερμοκρασίας στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια.

Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026: Άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα, εξασθένηση από το απόγευμα στα βόρεια. Χιονοπτώσεις στα ορεινά, άνεμοι δυτικοί 3 με 6 μποφόρ και πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στα βόρεια.

Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς ισχυρές στα δυτικά. Τα φαινόμενα θα επεκταθούν γρήγορα στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι δυτικοί-νοτιοδυτικοί έως 7 μποφόρ στα νότια και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές στο ανατολικό Αιγαίο και αργότερα στα δυτικά. Ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και άνοδος της θερμοκρασίας. Οι άνεμοι νότιοι 4 με 6 και στα πελάγη έως 7 μποφόρ.