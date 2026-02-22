Οι περισσότεροι άνθρωποι γιορτάζουν μια σημαντική επέτειο γάμου με ένα ήσυχο δείπνο ή μια οικογενειακή συγκέντρωση. Όμως, ένα ζευγάρι επέλεξε κάτι πιο αξέχαστο: στα ενενήντα τους και γιορτάζοντας 70 χρόνια μαζί, αποφάσισαν ότι είχε έρθει επιτέλους η ώρα να αγοράσουν την πρώτη τους Porsche.

Στην Αγγλία της δεκαετίας του 1950, ο Έβανς έμαθε να οδηγεί με το Ford 8 του πατέρα του, και το πρώτο αυτοκίνητο του ζευγαριού ως νεόνυμφων ήταν ένα Austin 7. Ήταν ένας γάμος που ξεκίνησε λίγο μετά την ίδρυση της Porsche Cars Great Britain, η οποία γιορτάζει τα 75 χρόνια της το 2026.

Επτά δεκαετίες αργότερα, και μετά από μια ζωή διαφόρων αυτοκινήτων που πέρασε από το ζευγάρι, η Macan στο χρώμα του κραγιόν που παραλάβανε από το Porsche Centre Bournemouth απέκτησε μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

“Υποθέτω πως πάντα είχα μια δόση περιπέτειας μέσα μου. Είναι φανταστική στις στροφές. Αλλά υπάρχει επίσης μια αίσθηση απόλυτης ασφάλειας, σαν να μπορείς να συνεχίσεις για πάντα”,λέει ο 92χρονος Derek Evans, χαμογελώντας στη σύζυγό του, η οποία του ανταποδίδει το χαμόγελο συμφωνώντας.

“Κανένας από τους δυο μας δεν είναι λάτρης της ταχύτητας, Αλλά απολαμβάνουμε την αίσθηση της δύναμης και της άνεσης”,είπε η 94χρονη Audrey.