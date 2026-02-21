Πλούσιο είναι το σημερινό πρόγραμμα αθλητικών μεταδόσεων σε COSMOTE SPORT και NOVASPORTS, με κορυφαίες αναμετρήσεις από ποδόσφαιρο, μπάσκετ, μηχανοκίνητο αθλητισμό και τένις να ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό μενού.

COSMOTE SPORT: Ποδόσφαιρο, μπάσκετ και motorsport σε πρώτο πλάνο

Στο COSMOTE SPORT 1, η δράση ξεκινά στις 10:00 με το UEFA Champions League Μαγκαζίνο 2024-25 και συνεχίζεται με σπουδαίους αγώνες, όπως το Ολυμπιακός – Παναιτωλικός (LIVE) στις 17:00. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης τα παιχνίδια Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ και Κλαμπ Μπριζ – Ατλέτικο Μαδρίτης, καθώς και στιγμιότυπα από UEL & UECL 2025-26.

Στο COSMOTE SPORT 2 ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Γιουβέντους – Κόμο (LIVE) στις 16:00, Λέτσε – Ίντερ (LIVE) στις 19:00 και Κάλιαρι – Λάτσιο (LIVE) στις 21:45. Το κανάλι φιλοξενεί επίσης ματς του ελληνικού πρωταθλήματος, όπως το Παναθηναϊκός – ΑΕΛ και το Κηφισιά – ΟΦΗ.

Στο COSMOTE SPORT 3 το ενδιαφέρον στρέφεται στα παιχνίδια της Championship και της Πορτογαλίας, με αναμετρήσεις όπως Γουέστ Μπρομ – Κόβεντρι και Μπενφίκα – Άβες (LIVE), ενώ δεν λείπουν τα στιγμιότυπα από το FA Cup και το Scottish Premiership.

Το COSMOTE SPORT 4 φέρνει στο προσκήνιο το μπάσκετ με αγώνες NBA και Basket League, αλλά και ποδοσφαιρικές μάχες όπως Αλ Χιλάλ – Αλ Ιτιχαντ (LIVE). Παράλληλα, στο COSMOTE SPORT 5 κυριαρχεί η ταχύτητα, με WRC, ERC και Extreme H World Cup, ενώ το βράδυ προβάλλονται οι τελικοί του ACB Copa del Rey 2026.

Στο COSMOTE SPORT 6 τη σκυτάλη παίρνει το τένις, με αγώνες ATP 500 σε τρία χρονικά slots, ενώ το βράδυ προβάλλεται το Ολυμπιακός – Μιλάνο στο βόλεϊ.

Το COSMOTE SPORT 8 μεταδίδει ζωντανά το Παγκόσμιο Κύπελλο Σύνθετου της FIG.

NOVASPORTS: Premier League, La Liga και Bundesliga

Στα NOVASPORTS, η δράση κορυφώνεται με τις μάχες της Premier League: Τσέλσι – Μπέρνλι στις 17:00, Γουέστ Χαμ – Μπόρνμουθ στις 19:30 και Μάντσεστερ Σίτι – Νιούκαστλ στις 22:00.

Στο NOVASPORTS1 δεσπόζουν οι αγώνες της La Liga, με Οσασούνα – Ρεάλ Μαδρίτης και Ατλέτικο Μαδρίτης – Εσπανιόλ. Το NOVASPORTS PRIME μεταδίδει το Λειψία – Ντόρτμουντ στις 19:30, ενώ το NOVASPORTS2 παρουσιάζει το Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος (LIVE).

Από τη Γερμανία, το NOVASPORTS3 προβάλλει τα ματς Μπάγερν – Άιντραχτ Φρανκφούρτης και Σάλκε – Μαγδεμβούργο, ενώ το NOVASPORTS4 δείχνει το Ουνιόν Βερολίνου – Λεβερκούζεν. Στο NOVASPORTS5 παίζει το Άστον Βίλα – Λιντς, και στο NOVASPORTS6 ο τελικός του WTA 1000 Ντουμπάι.

Τέλος, η ΕΡΤ2 μεταδίδει το ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός στο βόλεϊ (LIVE) στις 17:00, ενώ ακολουθεί ο τελικός του Allwyn Final 8 στο μπάσκετ στις 20:00.

Στις 15:00 στο Action 24 Πανιώνιος – Μαρκό.