Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας προσφέρουν πλούσιο πρόγραμμα για τους φίλους του ποδοσφαίρου, του τένις, της ποδηλασίας και των χειμερινών σπορ. Οι τηλεθεατές μπορούν να απολαύσουν αγώνες από ελληνικά και διεθνή πρωταθλήματα μέσα από τα κανάλια της NOVA, της COSMOTE TV και του Eurosport.

Ποδόσφαιρο

Στις 18.00, το NOVASPORTS PRIME μεταδίδει τον αγώνα Ατρόμητος – Πανσερραϊκός. Στις 21.30, το NOVASPORTS START παρουσιάζει τη Ρεάλ Σοσιεδάδ Β’ – Μάλαγα, ενώ την ίδια ώρα το COSMOTE SPORT 1 δείχνει το Μάκλσφιλντ – Μπρέντφορντ.

Στις 21.45, το COSMOTE SPORT 2 προβάλλει το Κάλιαρι – Λέτσε, ενώ στις 22.00 το NOVASPORTS PRIME μεταδίδει το Τζιρόνα – Μπαρτσελόνα και το COSMOTE SPORT 3 το Κόβεντρι – Μίντλεσμπρο. Η βραδιά ολοκληρώνεται στις 22.15 με το Ρίο Αβε – Μορεϊρένσε στο COSMOTE SPORT 9.

Χάντμπολ

Στις 20.00, το COSMOTE SPORT 8 φιλοξενεί την αναμέτρηση Αϊζεναχ – Μπέργκισερ, προσφέροντας δυνατές στιγμές από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα χάντμπολ.

Τένις

Οι φίλοι του τένις μπορούν να παρακολουθήσουν στις 17.00 στο NOVASPORTS 6 το WTA 1.000 από το Ντουμπάι, ενώ στις 18.30 το COSMOTE SPORT 7 μεταδίδει το ATP 500 από τη Ντόχα.

Ακολουθούν στις 19.00 και 20.30 οι επόμενες αναμετρήσεις των ίδιων διοργανώσεων, ενώ στις 21.30 το COSMOTE SPORT 6 προβάλλει το ATP 500 από το Ρίο ντε Τζανέιρο.

Ποδηλασία

Στις 12.50, το EUROSPORT 2 μεταδίδει το Τουρ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ενώ στις 15.45 ακολουθεί ο Κλασικός γύρος Αλμερίας, προσφέροντας συναρπαστικές στιγμές στους λάτρεις της ποδηλασίας.

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες

Το EUROSPORT 1 και το EUROSPORT 2 μεταδίδουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας εκπομπές και αγώνες από τη διοργάνωση Μιλάνο – Κορτίνα 2026. Οι ώρες μετάδοσης είναι 10.00, 10.55, 19.55 και 22.00.

Ένα πλήρες αθλητικό πρόγραμμα που καλύπτει κάθε ενδιαφέρον, από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις έως τις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις του χειμώνα.