Αθλητικά προγράμματα γεμάτα δράση περιλαμβάνει το αποψινό τηλεοπτικό πρόγραμμα, με αγώνες ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, ποδηλασίας και Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες να προβάλλονται σε κανάλια της COSMOTE TV, της ΕΡΤ και του NOVA.

Ποδόσφαιρο

Στις 19.45, το COSMOTE SPORT 2 μεταδίδει τη συνάντηση Γαλατασαράι – Γιουβέντους. Ακολουθούν στις 22.00 οι αγώνες Ντόρτμουντ – Αταλάντα (COSMOTE SPORT 5), Μπλάκπουλ – Μάνσφιλντ (COSMOTE SPORT 7), Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν (COSMOTE SPORT 3) και Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης (COSMOTE SPORT 2).

Μπάσκετ

Η ΕΡΤ2 μεταδίδει στις 17.00 το παιχνίδι Μαρούσι – Άρης, ενώ στις 20.00 ακολουθεί η αναμέτρηση Ολυμπιακός – ΑΕΚ.

Βόλεϊ

Στις 19.00, το COSMOTE SPORT 9 προβάλλει τον αγώνα Ολυμπιακός – Μιλάνο (Γ), ενώ την ίδια ώρα στο COSMOTE SPORT 7 θα διεξαχθεί το παιχνίδι ΠΑΟΚ – Ααλστ.

Τένις

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνεχή δράση: στις 12.30, 18.30 και 20.30 το COSMOTE SPORT 6 προβάλλει το ATP 500 της Ντόχα. Παράλληλα, το NOVASPORTS 6 μεταδίδει στις 17.00 και στις 19.00 το WTA 1.000 του Ντουμπάι. Στις 21.30, το COSMOTE SPORT 8 παρουσιάζει το ATP 500 του Ρίο ντε Ζανέιρο.

Ποδηλασία

Στις 11.50, το EUROSPORT 2 μεταδίδει το Τουρ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες

Οι φίλοι των χειμερινών σπορ μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα Μιλάνο – Κορτίνα 2026 στις 10.00 και στις 14.00 από την ΕΡΤ2, ενώ το EUROSPORT 1 και 2 μεταδίδουν αντίστοιχες διοργανώσεις στις 10.00, 10.55, 19.55 και 22.00.