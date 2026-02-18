Το σημερινό αθλητικό πρόγραμμα στις τηλεοπτικές οθόνες είναι πλούσιο, με αγώνες από ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, ποδηλασία και σνούκερ, καθώς και αφιερώματα στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ποδόσφαιρο

Στις 19.45 η Καραμπάγκ υποδέχεται τη Νιούκαστλ στο COSMOTE SPORT 3, ενώ στις 21.00 η αναμέτρηση Λεβάντε – Βιγιαρεάλ προβάλλεται στο NOVASPORTS PRIME.

Ακολουθούν οι αγώνες Μίλαν – Κόμο (21.45, COSMOTE SPORT 9), Γουλβς – Άρσεναλ (22.00, NOVASPORTS Premier League), Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν (22.00, MEGA και COSMOTE SPORT 2), Κλαμπ Μπριζ – Ατλέτικο Μαδρίτης (22.00, COSMOTE SPORT 5) και Μπόντο/Γκλιμτ – Ίντερ (22.00, COSMOTE SPORT 3).

Μπάσκετ

Το πρόγραμμα ξεκινά στις 17.00 με τον αγώνα Ηρακλής – Μύκονος στην ΕΡΤ2. Στις 19.00, το COSMOTE SPORT 7 μεταδίδει το Μπρέσια – Ούντινε, ενώ στις 20.00 η ΕΡΤ2 δείχνει το ντέρμπι Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ. Η βραδιά ολοκληρώνεται στις 21.45 με το Αρμάνι Μιλάνο – Τριέστε στο COSMOTE SPORT 7.

Βόλεϊ

Στις 19.00, το COSMOTE SPORT 9 μεταδίδει την αναμέτρηση Λβι Πράγας – Λας Πάλμας.

Τένις

Το COSMOTE SPORT 6 καλύπτει το ATP 500 στη Ντόχα στις 12.30, 14.30, 18.30 και 20.30. Παράλληλα, το NOVASPORTS 6 προβάλλει το WTA 1.000 στο Ντουμπάι στις 17.00 και 19.00, ενώ στις 21.30 το COSMOTE SPORT 8 μεταδίδει το ATP 500 στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Ποδηλασία

Στο EUROSPORT 2 προβάλλονται οι αγώνες Τουρ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (13.25), Γύρος Ανδαλουσίας (15.05) και Γύρος Αλγκάρβε (17.00).

Σνούκερ

Στις 21.00, το EUROSPORT 2 μεταδίδει το Πλέιερς Τσάμπιονσιπ.

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες

Το EUROSPORT 1 προβάλλει στις 10.00 αφιέρωμα για το Μιλάνο – Κορτίνα 2026, ενώ στις 10.30 συνεχίζει το EUROSPORT 2 με σχετικό πρόγραμμα.