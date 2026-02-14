Γεμάτο είναι σήμερα Σάββατο (14/2) το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις, με ματσάρες σε όλα τα σπορ.
Ξεχωρίζει φυσικά η αναμέτρηση του Ολυμπιακού στη Λιβαδειά (19:30), το ματς των Ερυθρόλευκων με τον Απόλλων Σμύρνης για την Α1 πόλο ανδρών, στο MEGA NEWS, αλλά και οι αγώνες σε Serie A, Bundesliga και Κύπελλο Αγγλίας.
Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (14/2)
14:15 COSMOTE SPORT 1 HD Μπέρτον – Γουέστ Χαμ Emirates FA Cup
13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, Μιλάνο-Κορτίνα
15:00 Novasports 1HD Εσπανιόλ – Θέλτα La Liga EA Sports
15:00 Action 24 Αναγέννηση Καρδίτσας – Νίκη Βόλου Super League 2
15:00 Mega News Ολυμπιακός – Απόλλων Σμύρνης Πόλο Α1 Ανδρών
16:00 COSMOTE SPORT 9 HD Κόμο – Φιορεντίνα Serie A
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ρότερνταμ
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ηρακλής – Ολυμπιακός GBL
16:00 ΕΡΤ Sports 1 ΑΟ Μυκόνου – Άρης GBL
16:00 ΕΡΤ Sports 3 Προμηθέας Πάτρας – Περιστέρι GBL
16:10 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Σουηδία, SS12
16:30 Novasports Start Χόφενχαϊμ – Φράιμπουργκ Bundesliga
16:30 Novasports 5HD Αμβούργο – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga
16:30 Novasports 4HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Γκλάντμπαχ Bundesliga
16:30 Novasports 3HD Βέρντερ Βρέμης – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga
16:30 Novasports 2HD Λεβερκούζεν – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga
17:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ντόχα, Τελικός
17:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Σουηδία, SS13
17:00 COSMOTE SPORT 4 HD Σαουθάμπτον – Λέστερ Emirates FA Cup
17:00 COSMOTE SPORT 8 HD Νόριτς – Γουέστ Μπρομ Emirates FA Cup
17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μάντσεστερ Σίτι – Σάλφορντ Emirates FA Cup
17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ντέρμπι – Σουόνσι Sky Bet EFL Championship
17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Παναιτωλικός – Αστέρας Aktor Super League
17:00 Mega News Ολυμπιακός – BK-46 EHF European Cup χάντμπολ
17:15 Novasports 1HD Χετάφε – Βιγιαρεάλ La Liga
18:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Σουηδία, SS14
18:15 ΕΡΤ Sports 1 Μαρούσι – Καρδίτσα GBL
18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – ΑΕΚ GBL
19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Λάτσιο – Αταλάντα Serie A
19:05 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Σουηδία, SS15
19:15 COSMOTE SPORT 7 HD Βαρέζε – Μπρέσια Lega Basket Serie A
19:30 Novasports Prime Λεβαδειακός – Ολυμπιακός Super League
19:30 Novasports 3HD Στουτγκάρδη – Κολωνία Bundesliga
19:30 Novasports 1HD Σεβίλλη – Αλαβές La Liga
19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Φατέχ – Αλ Νασρ Roshn Saudi League
19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Άστον Βίλα – Νιούκαστλ Emirates FA Cup
20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Βόλος ΝΠΣ – Άρης Super League 2025-26
20:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ρότερνταμ
20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Κηφισιά Volley League Ανδρών
21:00 Novasports Start Άγιαξ – Φορτούνα Σίταρντ Eredivisie
21:30 Novasports 2HD Ντινάμο Δρέσδης – Έλβερσμπεργκ Bundesliga 2
21:45 COSMOTE SPORT 9 HD Ίντερ – Γιουβέντους Serie A
22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 500 Ντάλας
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Λίβερπουλ – Μπράιτον Emirates FA Cup
22:30 COSMOTE SPORT 5 HD Ζιλ Βισέντε – Μπράγκα Liga Portugal