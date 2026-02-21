Ψηφιακές αναπαραστάσεις των 7 θαυμάτων του κόσμου, μιας δίνουν μια εικόνα, πώς θα ήταν τα μνημεία σήμερα, αν υπήρχαν ακόμα. Δυστυχώς, από τα θαύματα που αναφέρονται, μόνο η πυραμίδα της Γκίζας είναι αυτή που στέκεται ακόμα, στην Αίγυπτο.

Τα υπόλοιπα καταστράφηκαν από πολέμους, φυσικές καταστροφές και την παρακμή των πολιτισμών που τα κατασκεύασαν. Οι Budget Direct αποφάσισαν να δώσουν σε όλους μας μια ιδέα, έστω και ψηφιακά, να… επισκεφθούμε αυτά τα μνημεία.

Ο Κολοσσός της Ρόδου

Το άγαλμα του θεού ήλιο ύψους 32 μέτρων στο λιμάνι Μανδράκι της Ρόδου υποδεχόταν τους επισκέπτες. Οι δύο μαρμάρινες βάσεις που στήριζαν τα πόδια του αγάλματος επέτρεπαν στα πλοία να μπαίνουν στο λιμάνι. Δυστυχώς παρέμεινε στη θέση του για λιγότερο από έναν αιώνα και καταστράφηκε από σεισμό.

Η Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας

Είναι το μοναδικό αρχαίο θαύμα που παραμένει στη θέση του και είναι ένα από τα πιο συχνά επισκεπτόμενα μνημεία του κόσμου. Η Πυραμίδα του Χέοπα είναι γνωστή και ως η μεγάλη πυραμίδα στην αρχαία νεκρόπολη της Γκίζας Έχει ύψος 146,60 μ. και τέλεια τετράγωνη βάση με πλευρά 230,35 μ. , προκαλεί δε εντύπωση στους σύγχρονους ερευνητές για τα δεδομένα της εποχής της κατασκευής της.

Οι Κρεμαστοί Κήποι της Βαβυλώνας

Κατασκευάστηκαν από τον βασιλιά της Βαβυλώνας, Ναβουχοδονόσορα τον Β’ και για χρόνια ήταν αντικείμενο μελέτης εάν πράγματι υπήρξαν. Σύμφωνα με μία από τις εκδοχές οι κήποι βρίσκονταν κάπου κοντά στην σημερινή Βαγδάτη του Ιράκ. Υπολογίζεται ότι είχαν 20 μέτρα ύψος.

Το Χρυσελεφάντινο άγαλμα του Ολυμπίου Διός

Φιλοτεχνήθηκε από τον διάσημο στην αρχαιότητα γλύπτη Φειδία και ήταν τοποθετημένο στην Ολυμπία. Έφθανε τα 12 μέτρα ύψος. Εκτιμάται ότι καταστράφηκε στη διάρκεια μίας πυρκαγιάς στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας

Ο φάρος είχε 135 μέτρα ύψος και ήταν μεταξύ των πιο ψηλών δομών στη γη για πολλούς αιώνες. Βρισκόταν στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, και χτίστηκε από τον Σώστρατο τον Κνίδιο. Εγκαταλείφθηκε στην τύχη του στα χρόνια του Μεσαίωνα και τελικά κατεδαφίστηκε από τους σεισμούς.

Το Μαυσωλείο της Αλικαρνασσού

Τάφος του Μαύσωλου, του Πέρση σατράπη της Καρίας. Είχε 45 μέτρα ύψος και βρισκόταν στην Αλικαρνασσό, στην σημερινή Τουρκία. Καταστράφηκε από σειρά σεισμικών δονήσεων κατά τη διάρκεια του 13ου αιώνα.

Ο Ναός της Αρτέμιδος στην Έφεσο

Ο ναός χτίστηκε και καταστράφηκε τρεις φορές. Ο πρώτος που τον έκαψε ολοσχερώς ήταν ο Ηρόστρατος, που ήθελε με αυτή την πράξη να γίνει γνωστός στην αρχαιότητα. Στη συνέχεια καταστράφηκε και πάλι από τους Γότθους. Τελικά ένας όχλος χριστιανών τον διέλυσε και άφησε μόνο τα θεμέλια και έναν στύλο που υπάρχουν έως σήμερα.