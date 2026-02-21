Η Peugeot παρουσιάζει τις νέες υβριδικές εκδόσεις του Peugeot 3008, με προηγμένη τεχνολογία, premium χαρακτήρα και υψηλή αισθητική, σε τιμή που ξεκινά από 31.900€.

Η σχεδίαση υιοθετεί τη φιλοσοφία ενός σύγχρονου Fastback SUV, συνδυάζοντας τη δυναμική παρουσία ενός SUV με τις κομψές αεροδυναμικές γραμμές ενός coupe.

H φιλοσοφία του Peugeot i-cockpit® εξελίσσεται περαιτέρω και ανεβάζει την οδηγική απόλαυση σε άλλο επίπεδο, προσφέροντας μια πλήρως οδηγοκεντρική εμπειρία. Το αιρούμενο Panoramic Display συγκεντρώνει όλες τις λειτουργίες πληροφόρησης και συνδεσιμότητας, υποστηρίζοντας ασύρματα Apple CarPlay και Android Auto. Ο κρυφός LED φωτισμός, η απτή ποιότητα των υλικών και η προσεγμένη συναρμογή, δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ανώτερης ποιότητας.

Οι υβριδικές εκδόσεις του Peugeot 3008 εξοπλίζονται με το προηγμένο υβριδικό σύστημα 145 ίππων, το οποίο συνδυάζεται αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 ταχυτήτων. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει ιδανική ισορροπία ανάμεσα στην απόδοση και την οικονομία καυσίμου, ιδιαίτερα σε αστικές συνθήκες.

Η έξυπνη υβριδική τεχνολογία επιτρέπει στο Peugeot 3008 να πραγματοποιεί πάνω από το 50% του χρόνου αστικών μετακινήσεων αμιγώς ηλεκτρικά, μειώνοντας την κατανάλωση καυσίμου έως και 20% σε σύγκριση με αντίστοιχα συμβατικά σύνολα. Σύμφωνα με τον κύκλο WLTP, η μέση κατανάλωση περιορίζεται στα 5,5 lt/100 km, προσδίδοντας του συνολική αυτονομία 1.000Km (ρεζερβουάρ 55lt), ενώ οι εκπομπές CO₂ ανέρχονται σε 120 gr/km, εξασφαλίζοντας πλήρη απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας.