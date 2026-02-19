Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε ότι η κυβέρνηση θα ανακοινώσει σύντομα την απόφασή της για την απαγόρευση της χρήσης των social media από ανηλίκους, μιλώντας στο συνέδριο AI Impact Summit που πραγματοποιείται στην Ινδία.

Κατά την ομιλία του, παρουσία ξένων ηγετών από όλο τον κόσμο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στον εθισμό των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπογραμμίζοντας: «Για την Ελλάδα και για εμένα προσωπικά, η προστασία των ανηλίκων από τον ψηφιακό εθισμό είναι θέμα διαγενεακής αλληλεγγύης και κορυφαία προτεραιότητα για την κυβέρνησή μου. Η Ελλάδα σύντομα θα ανακοινώσει τη δική της απόφαση όσον αφορά την απαγόρευση της πρόσβασης ανηλίκων και εφήβων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Αναφερόμενος στην εξάπλωση των fake news, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι πρέπει να διασφαλιστεί πως η τεχνολογία δεν θα κατακλύζει την κοινωνία με παραπληροφόρηση και μίσος. Όπως είπε, η υπεύθυνη χρήση των ψηφιακών εργαλείων αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για τις δημοκρατίες.

Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη για συνεργασία με τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, προειδοποιώντας ωστόσο: «Είμαι υπέρ του εκτεταμένου διαλόγου με τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ότι εάν αυτός ο διάλογος δεν αποφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα, η ρύθμιση θα είναι η μόνη απάντηση».

Αναφερόμενος στις εθνικές πολιτικές για την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε: «Στις χώρες μας, οι κυβερνήσεις πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι επανεκπαιδεύονται, οι μικρές επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, οι δημόσιες υπηρεσίες αναβαθμίζονται, ο αγρότης, η νοσοκόμα, ο δάσκαλος, ο μικρός επιχειρηματίας πρέπει να αισθάνονται ότι αυτή η τεχνολογία μοιράζεται σε όλους».