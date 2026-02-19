Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής και ευρωβουλευτής, Αφροδίτη Λατινοπούλου μίλησε το πρωί της Πέμπτης (19/1) στην «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Αρχικά η κ. Λατινοπούλου μίλησε για την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και τις υποθέσεις – σκάνδαλα.

«Χαίρομαι που βγαίνουν όλα αυτά στην επιφάνεια, γιατί όλα αυτά τα χρόνια υπήρχαν πάρα πολλά τέτοια σκάνδαλα, τα οποία δεν τα μαθαίναμε. Αλλά σιγά-σιγά όταν αρχίζει και ξετυλίγεται το κουβάρι της διαφθοράς, της δήθεν κυβέρνησης των αρίστων, οι οποίοι ευαγγελίζονταν ότι με το που έρθουν θα υπάρχουν ίσες ευκαιρίες, ότι όλα θα γίνονται σωστά, ότι θα υπάρχει αξιοκρατία. Εδώ μιλάμε τώρα ότι γίνεται ένα τεράστιο φαγοπότι, και στον ΟΠΕΚΑ, και στον ΟΠΕΚΕΠΕ και γενικότερα. Αυτό είναι μία κατάσταση η οποία συντηρείται γιατί θέλει ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης προφανώς να φτιάχνει δικούς του μηχανισμούς, δικούς του κομματικούς στρατούς και προφανώς όλοι αυτοί ωφελούνται μέσα από αυτό.

Το «γαλάζιο» κυβερνάει τα τελευταία εφτά χρόνια. Άρα λοιπόν οτιδήποτε γίνεται μέσα σε αυτήν την επταετή διακυβέρνηση της χώρας, προφανώς και έχουν ευθύνη. Αν δεν γνωρίζουν το τι γίνεται όσον αφορά στα επιδόματα, στο πού μοιράζονται, στο ποιοι τα παίρνουν και ποιοι τα μοιράζουν, δεν κάνουν γι’ αυτή τη θέση. Αλλά φυσικά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις έχουν ευθύνες και ότι όλο αυτό ήταν μια συνέχεια μιας τέτοιας τραγικής κατάστασης διαφθοράς. Το θέμα είναι όμως ότι όταν ήρθε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ευαγγελιζόταν ότι όλο αυτό θα σταματήσει. Αυτό έλεγε, ότι με το που αναλάβει η Νέα Δημοκρατία, αυτά όλα τελειώνουν. Ότι θα υπάρχει αξιοκρατία, θα υπάρχει διαφάνεια, ότι το ψηφιακό κράτος θα ελέγχει, ότι θα είναι μικρότερο το κράτος, άρα λοιπόν θα έχουμε μικρότερο υπουργικό σχήμα, λιγότερους μετακλητούς, και εδώ βλέπετε ότι ούτε τις ευθύνες τους αναλαμβάνουν, συνεχίζουν και μοιράζουν, συνεχίζεται να γίνεται ένα φαγοπότι, συνεχίζεται ένα τεράστιο κράτος να συντηρείται μέσα από τους δικούς μας φόρους, μέσα από τις εισφορές, μέσα από την απαράδεκτη προκαταβολή φόρου, μέσα από όλα αυτά που συνεχώς δημιουργούν μια ασφυξία στην καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη και της μέσης οικογένειας. Και αυτό φυσικά βολεύει τον Μητσοτάκη γιατί μετά μοιράζει, αυτή είναι η κατάσταση», είπε αρχικά.

Θα συνεργαζόταν με την Μαρία Καρυστιανού;

Όπως ξεκαθάρισε η κ. Λατινοπούλου, «Όχι. Η Φωνή Λογικής έχει αυτόνομη πορεία. Το έχω πει και το ξαναλέω ότι η κυρία Καρυστιανού είναι δικαίωμά της να κάνει κόμμα. Από κει και πέρα περιμένω ακόμη και σήμερα, έχει περάσει πάρα πολύς καιρός και έχω κάνει αυτή την ερώτηση, είναι το μόνο που περιμένω να διευκρινίσει. Όταν είχε βγει και είχε πει δημόσια ότι της είχαν γίνει προτάσεις από άλλα κόμματα, περιμένω να βγει και να μας πει ποια είναι αυτά τα κόμματα, ποιοι είναι αυτοί οι πολιτικοί αρχηγοί που την προσέγγισαν και της ζήτησαν να ενταχθεί στο κόμμα τους. Και ακόμη δεν τους έχει κατονομάσει. Γιατί δεν γίνεται να τσουβαλιάζει όλη την αντιπολίτευση και μέσα σε αυτήν και τη Φωνή Λογικής, αφήνοντας υπονοούμενα ότι υπάρχουν γενικά κόμματα. Με αποτέλεσμα να λαμβάνω ακόμα και εγώ μηνύματα που να με ρωτάνε αν προσεγγίσαμε ή αν ζητήσαμε από την κυρία Καρυστιανού να έρθει στη Φωνή Λογικής. Δεν έγινε ποτέ πρόταση και επειδή λοιπόν δεν είναι ωραίο το να αφήνεις κενά, και δεν έχει και κάτι να κρύψει από ότι καταλαβαίνουμε, άρα λοιπόν να βγει και να μας πει ποιοι ήταν αυτοί οι πολιτικοί αρχηγοί και ποια κόμματα που την προσέγγισαν. Το γενικώς και αορίστως «κάποια κόμματα», «κάποιοι αρχηγοί», δεν είναι πλέον ανεκτά. Αυτοί οι οποίοι εργαλειοποίησαν, αυτοί οι οποίοι καπηλεύτηκαν την τραγωδία, το έγκλημα των Τεμπών, για να μπορέσουν να αρπάξουν κάποια ψηφαλάκια, είναι γνωστό. Και ο Βελόπουλος και η Κωνσταντοπούλου, ακολούθησαν την ίδια τακτική. Και αυτοί οι οποίοι φούσκωσαν τα πανιά της κυρίας Καρυστιανού, τώρα θα δουν τα καράβια τους να καίγονται. Διότι, αυτοί που εργαλειοποίησαν και καπηλεύτηκαν, τώρα φυσικό και επόμενο είναι να φοβούνται».

Και συνέχισε: «Για τις αμβλώσεις προφανώς και δεν συμφωνώ. Εγώ προσωπικά η θέση μου είναι ότι εγώ δεν θα έκανα άμβλωση, ωστόσο ο νόμος αυτός με καλύπτει απόλυτα. Άρα λοιπόν ο νόμος δεν πρέπει να αλλάξει. Από κει και πέρα, είναι στο δικαίωμα της κάθε γυναίκας να επιλέξει. Εγώ όμως σας απαντώ ότι εγώ δεν θα έκανα, λόγω των θρησκευτικών μου πεποιθήσεων και των πιστεύω μου, δεν θα το έκανα εγώ αυτό. Από κει και πέρα όμως η κάθε γυναίκα μπορεί να επιλέξει για τον εαυτό της. Δεν θα μπω σε αυτή τη συζήτηση αυτή τη στιγμή, διότι αυτή τη στιγμή είναι μια χαροκαμένη μάνα η κυρία Καρυστιανού, δεν έχει κάνει κόμμα ακόμα. Όταν κάνει να το συζητήσουμε. Ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι άρχισαν τα βουτόλια, τα ξυλόλια, τα «δεν ξέρω εγώ τι» και έκαναν τους επιστήμονες και έβγαιναν και έλεγαν πράγματα τρελά για να μπορέσουν να αρπάξουν ψηφαλάκια πάνω σε μια τραγωδία; Ο Βελόπουλος, η Κωνσταντοπούλου, αυτοί όλοι. Λοιπόν αυτοί να φοβούνται, εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να φοβόμαστε».

Θα συνεργαζόταν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη;

Όπως επεσήμανε χαρακτηριστικά. «Τι σενάριο, αυτό δεν είναι σενάριο, αυτό είναι ταινία τρόμου. Όχι βέβαια. Δηλαδή μας χωρίζει το θέμα το λαθρομεταναστευτικό, της εγκληματικότητας και της ασφάλειας; Ένας σοσιαλιστής αμετανόητος είναι. Ένας αμετανόητος σοσιαλιστής, ο οποίος άλλα έλεγε και άλλα κάνει. Θέλει μονίμως εξαρτώμενους τους πολίτες. Εδώ είναι θέμα ότι εφτά χρόνια είχε αυτοδυναμία, είχε χρυσή ευκαιρία για να κάνει μεταρρυθμίσεις σε μία χώρα, στην οποία είχε όλο τον απαραίτητο αριθμό βουλευτών για να μπορέσει να προχωρήσει σε μικρότερο κράτος, σε αξιοκρατία, στο να υπάρχει διαφάνεια, στο να υπάρχουνε μειώσεις φορολογικών συντελεστών, στο να αναπνεύσει ο ιδιωτικός τομέας, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, να μπορέσουν να γίνουν φοροαπαλλαγές, να γίνουν απαλλαγές γενικότερα και όχι μια άκρατη επιδοματική πολιτική. Και αυτός τι επέλεξε; Συνεχώς να φορολογεί, συνεχώς να προκαλεί μια ασφυξία, έτσι ώστε να μπορεί να εισπράττει για να μοιράζει επιδόματα. Άρα λοιπόν να συνεργαστώ με τον ψεύτη; Η κατάσταση που επικρατεί σήμερα, δημιουργεί ένα χάος στην καθημερινότητα. Αυτά τα διλήμματα εμένα μου τα θεωρώ ψευτοδιλήμματα. Είναι έτοιμος για συνεργασία μαζί του ο Βελόπουλος. Ο Βελόπουλος έχει μια χαρά έτοιμη η συνεργασία, μην ανησυχείτε και δεν υπάρχουν αδιέξοδα στη Δημοκρατία. Λοιπόν, όταν ψηφίζει αυτά τα οποία φέρνει ο Μητσοτάκης, όταν κάθε φορά του δίνει το χέρι του να τον βοηθήσει, είτε είναι στο ΕΣΡ, είτε είναι στην ΑΔΑΕ, είτε είναι όταν ψηφίζει απλά εκεί, όταν πρόκειται για την τροπολογία της Κεφαλογιάννη, γενικότερα όποτε τον χρειάστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο Βελόπουλος ήταν πάντα εκεί. Είναι συνεταιράκια, μια χαρά θα τα καταφέρουν οι δυο τους, ούτως ή άλλως την ίδια ατζέντα είναι».

«Δεν είναι πρόσφυγες αυτοί που έρχονται στην Ελλάδα, είναι εισβολείς»

Για το μεταναστευτικό και τις διαφορές με τα άλλα κόμματα η κ. Λατινοπούλου υπογράμμισε πως, «Είδαμε τις προάλλες και το δεξί χέρι του κυρίου Βελόπουλου, ο κ. Βιλιάρδος να βγαίνει και να λέει ανερυθρίαστα: “Οι μετανάστες δεν είναι εισβολείς”. Ούτε τους ονόμασε λαθρομετανάστες που είναι, και ούτε τους θεωρεί εισβολείς. Ποιος, το νούμερο δύο του κόμματος του Κυριάκου Βελόπουλου. δεν ντράπηκε, το είπε αυτό δημόσια. Η ισχυρή πλειοψηφία αυτών που έρχονται είναι σε στρατεύσιμη ηλικία, μικρές ηλικίες, 17 με 30 ετών, εισβάλλουν στην Ελλάδα παράνομα. Ο Πλεύρης μας δουλεύει κανονικότατα μέσα στα μούτρα μας. δεν μας λέει πού τους έχουν να πάμε όλοι μαζί μία φορά. Τα κέντρα όπου λέγεται ότι μαθαίνουν στοιχειώδη ελληνικά σε αυτούς τους ανθρώπους και μετά πηγαίνουν στα χωράφια και δουλεύουν, δεν υπάρχουν. Είναι απλά μία επικοινωνιακή στρατηγική, δεν ισχύει στην πραγματικότητα. Φυσικά και είναι fake. Θέλω να πάμε και να μου δείξει ο κύριος Πλεύρης, πού είναι αυτοί, ποιοι είναι και πόσοι είναι οι λαθρομετανάστες. Να πάμε μαζί. Εγώ τόσες φορές έχω επισκεφθεί τα κέντρα, το ξέρω ότι αυτά τα κέντρα είναι άδεια. Μπαινοβγαίνουν και κάνουν βόλτες. Έχουμε χιλιάδες λαθρομετανάστες οι οποίοι έχουν εισβάλει τους τελευταίους μήνες και κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, και που μας λένε πού είναι. Στον Άγιο Παντελεήμονα είναι, στην Ομόνοια, τους αφήνουν ελεύθερους. Για λίγες μέρες τους πάνε μέσα».

Και συνέχισε: «Η δική μας η πρόταση είναι ότι τα σύνορά μας δεν πρέπει να παραβιάζονται. Η δική μας η πρόταση είναι ότι πρέπει να γίνουν κλειστά κέντρα ακατοίκητα νησιά, «σκούπα» σε όλη την Ελλάδα και να γίνει επανεξέταση όλων όσων έχουν δοθεί άσυλο, διότι δεν θα έπρεπε να τους έχει δοθεί άσυλο, διότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις. Πρέπει να ‘ναι αστακός η Ελλάδα, αστακός και η Ευρώπη. Οι λιμενικοί στη Χίο πολύ καλά έκαναν και κακώς κάποιοι βγήκαν και τους κατηγόρησαν. Πολύ κακώς. Οι λιμενικοί αυτό που κάνουν είναι να φυλούν Θερμοπύλες. Και μάλιστα με κίνδυνο της ζωής τους και με πάρα πολύ χαμηλούς μισθούς. Αυτό κάνουν οι λιμενικοί. Τώρα από κει και πέρα, θα πρέπει αυτοί όλοι όταν έρχονται, αναστροφή και πίσω. Σπρώχνεις τη βάρκα και τους στέλνεις πίσω, αυτό είναι το push back. Δεν είναι ναυαγοσώστες οι λιμενικοί. Απευθείας σύλληψη και απέλαση. Δεν είναι πρόσφυγες, δεν είπε κανείς να βουλιάζουν τις βάρκες, αλλά αναστροφή και πίσω».

«Η ανθρωπιά στην ίδια πρόταση με την εισβολή, δεν πρέπει να μπαίνει. Διότι εδώ μιλάμε για μια καθαρή εισβολή. Δεν με νοιάζει ποιος έρχεται, όταν παραβιάζει τα σύνορά μου, εισβάλλει στη χώρα μου παράνομα. Δεν υπάρχει καμία άλλη λύση σε αυτό λοιπόν, πέρα από το να συλλαμβάνεται και ή να αποτρέπεται να μπει ή σύλληψη κατευθείαν και απέλαση. Την «ανθρωπιά» που χρησιμοποιούν οι ακτιβιστές, που χρησιμοποιούν οι ΜΚΟ, την υποστηρίζουν με τα δικά μας χρήματα. Δεν βάζουν το χεράκι στη δικιά τους την τσεπούλα, να τα βγάλουν να τα δώσουν στην ανθρωπιά τους. Ο Ιάσονας Αποστολόπουλος και όλοι αυτοί οι δήθεν ακτιβιστές που πουλάνε ανθρωπιά και ανθρωπισμό, ζουν και δουλεύουν και όλο αυτό το οποίο κάνουνε με χρήματα φορολογουμένων δικών μας. Είτε άλλων Ευρωπαίων φορολογουμένων. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε να ανεχόμαστε να πληρώνουμε τους λαθρομετανάστες», είπε.

«Καλώς ανακτήθηκαν οι φωτογραφίες των εκτελεσθέντων – Να σταματήσει όμως η ανοχή στην κομμουνιστική και αριστερή προπαγάνδα»

Για τις φωτογραφίες ντοκουμέντα των εκτελεσθέντων στο Σκοπευτήριο Καισαριανής η κ. Λατινοπούλου ανέφερε: «Η άποψή μου είναι ότι έπρεπε να ελεγχθεί το αν είναι αυθεντικές αυτές οι φωτογραφίες, όπως και έγινε. Καλό είναι να ανακτηθούν εφόσον αποτελούν φωτογραφικά ντοκουμέντα. Από κει και πέρα όμως, έχω και άλλα αιτήματα, τα οποία θα πρέπει κάποια στιγμή να ακουστούν και αυτά. Δεν μπορεί να είναι μονίμως μονόπλευρο το θέμα, το αν είναι για τους κομμουνιστές και αν δεν είναι για τους κομμουνιστές, όλοι οι άλλοι στον Καιάδα, όπως γίνεται. Λοιπόν να παιχτεί και η ταινία Ελένη, στην Ελληνική Δημόσια Τηλεόραση, που δεν έχει παιχτεί γιατί και αυτή εκτελέστηκε. Υπάρχουν λοιπόν πολλά ντοκουμέντα, υπάρχουν ντοκουμέντα για το παιδομάζωμα που έκαναν οι κομμουνιστές, τα οποία ούτε αυτά φαίνεται να παίζουνε σε διάφορα ντοκιμαντέρ που θα έπρεπε να παίζονται και να γνωρίζουν οι σύγχρονοι, τι γίνεται. Είναι ακριβώς το ίδιο θέμα, γιατί με το που μιλάμε για κομμουνιστές υπάρχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία συνεχώς. Εκτελέστηκαν, όπως εκτελέστηκαν και άλλοι, Περισσότερους Έλληνες εκτέλεσαν οι κομμουνιστές, παρά οι Γερμανοί. Δεν είπα ότι «καλά τους έκαναν», είπα ότι μαζί με αυτούς εκτελέστηκαν και άλλοι, οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους για να πάνε απέναντι στους Γερμανούς. Δεν τις ξέραμε δηλαδή τις θηριωδίες των Γερμανών; Περιμέναμε τα ντοκουμέντα;»,

»Όταν κάποιοι λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει μια μονόπλευρη ευαισθησία, εγώ θέλω να απαντήσω από τη δικιά μου θέση, ότι όλα αυτά τα χρόνια τους ανεχτήκαμε μέσα στα σχολεία μας, τους ανεχτήκαμε να κάνουν προπαγάνδα στα παιδιά μας, τους ανεχτήκαμε να δηλητηριάζουν τα μυαλά των μικρών παιδιών, μονίμως προς μία κατεύθυνση. Αριστερά και κομμουνισμό. Αριστεροί και κομμουνιστές. Με τους μύθους του Πολυτεχνείου, δεν μιλάει κανείς για το ότι σκότωναν Έλληνες, δεν μιλάει κανείς για το τι έκαναν παιδομάζωμα, μύθοι είναι και στο Πολυτεχνείο και η Ηλένια και όλα αυτά. Και αυτά τα διδάσκουμε μέσα στα παιδιά μας».

Τέλος ανέφερε: «Υπάρχει ανοχή προς αυτήν την κομμουνιστική και αριστερή προπαγάνδα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι κάνανε θηριωδίες, ότι εκτέλεσαν, ότι δολοφόνησαν, ότι βίασαν οι Γερμανοί. Καλώς λοιπόν ανακτήθηκε, καλώς εξετάστηκε το αν είναι αυθεντικό και καλώς έγινε. Από κει και πέρα όμως, σταματάμε εδώ τη μονόπλευρη ευαισθησία μονίμως όταν έχουμε να κάνουμε με αριστερούς και κομμουνιστές γιατί οι κομμουνιστές, να σας θυμίσω, δεν ήθελαν να πολεμήσουν για την Ελλάδα. Και υπάρχουν και ντοκουμέντα γι’ αυτά και πάντα θέλανε να ‘ναι υπέρ του εχθρού και όχι υπέρ των Ελλήνων. Άρα λοιπόν αυτά δεν τα λένε».