Το όνομα του Κωνσταντίνου Κόμπου «κλείδωσε» χθες ύστερα από τις διαβουλεύσεις που ακολούθησαν την ανακοίνωση Χριστοδουλίδη μέσω της οποίας έκανε ο ίδιος γνωστό πως η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αποδεχθεί την πρόσκληση Τραμπ για συμμετοχή στην εναρκτήρια συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης στην Ουάσιγκτον, στις 19 Φεβρουαρίου, για τη Γάζα με το καθεστώς του παρατηρητή.

Την ίδια ώρα στην Αθήνα κορυφώνονταν οι προετοιμασίες στο ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών για την αποστολή Θεοχάρη στην Ουάσιγκτον με βασικό στόχο ο αρμόδιος – για την Οικονομική Διπλωματία – υφυπουργός Εξωτερικών να είναι σε πλήρη ετοιμότητα να αντιμετωπίσει τη διαδικασία της επικείμενης συνεδρίασης της Πέμπτης στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Το σκεπτικό πίσω από τη διπλωματική «λύση» της συμμετοχής Αθήνας, Λευκωσίας, Ρώμης και Βουκουρεστίου με ρόλο παρατηρητή έγκειται στο ότι το συγκεκριμένο καθεστώς δεν υποχρεώνει τις τέσσερις χώρες να υπογράψουν το καταστατικό του Συμβουλίου Ειρήνης, το οποίο επεκτείνει τις αρμοδιότητες του εν λόγω οργάνου πέραν της περιορισμένης σε τόπο και χρόνο εντολής που είχε λάβει από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ με το ψήφισμα 2803.

Η Ελλάδα δε, ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, δεσμεύεται από τη συγκεκριμένη απόφαση που υπερψήφισε προκειμένου να δώσει στο Συμβούλιο Ειρήνης την αρμοδιότητα να υλοποιήσει τη δεύτερη φάση ειρήνευσης στη Γάζα, οπότε δεν θα μπορούσε να λάβει μέρος και να υπογράψει κάτι που κινείται καταφανώς εκτός πλαισίου ΟΗΕ και το οποίο μάλιστα στοχεύει στην υποβάθμιση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Μέσω αυτής της διεξόδου που αποφασίστηκε κατόπιν σειράς διαβουλεύσεων τόσο μεταξύ των κρατών όσο και σε συνεργασίας Αθήνας – ΕΕ – ΗΠΑ, Αθήνα και Λευκωσία θα έχουν τη δυνατότητα να είναι παρούσες στις συζητήσεις για την επόμενη μέρα στη Γάζα ενώ θα συμμετέχουν και στις ζυμώσεις που θα λάβουν χώρα στο περιθώριο της εναρκτήριας συνεδρίασης την Πέμπτη.

Το ενδιαφέρον της Ελλάδας, εξάλλου, για ζητήματα που αφορούν στην ανθρωπιστική βοήθεια, στην ανοικοδόμηση και στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης που θα συγκροτηθεί γιαα τη Γάζα ήταν εκπεφρασμένο στο ανώτατο επίπεδο.

Ψηλά στην ατζέντα της έχει και η Κυπριακή Δημοκρατία το μέλλον της Γάζας, έχοντας μάλιστα προτάξει την ευρύτερη περιοχή στο πλαίσιο της κυπριακής προεδρίας στο Συμβούλιο της ΕΕ, κι έχοντας εκφράσει τη βούληση να λειτουργήσει κατά το τρέχον εξάμηνο ως γέφυρα ΕΕ και Μέσης Ανατολής, σε συνεργασια και με τις ΗΠΑ.

Με το καθεστώς του παρατηρητή απεγκλωβίστηκε βεβαίως και η Ιταλία που αρχικά είχε δηλώσει πως δεν της επιτρέπει το σύνταγμά της να κάνει δεκτή την πρόσκληση Τραμπ για την επικείμενη συνεδρίαση καθώς δεν θα μπορούσε να συμμετάσχει σε όργανο όπου δεν υπάρχει ισότητα συμμετοχής μεταξύ των μελών, με δεδομένο ότι οι ΗΠΑ έχουν υπερεξουσίες που απορρέουν και από το γεγονός ότι η προεδρία Τραμπ στο Συμβούλιο Ειρήνης βάση του νέου κατασταστικού είναι δια βίου.

Μένει να αποσαφηνιστούν και άλλες παράμετροι της διαδικασίας για το καθεστώς των χωρών σε ρόλο παρατηρητή πάντως το σίγουρο είναι πως δεν θα κληθούν να καταβάλλουν το χρηματικό αντίτιμο του πλήρους μέλους και πως δεν θα έχουν δικαίωμα ψήφου.