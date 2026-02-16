Η Ελλάδα θα είναι παρούσα στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης στην Ουάσινγκτον στις 19 Φεβρουαρίου ως παρατηρητής, με την Αθήνα να εκπροσωπεί ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Ακολουθήθηκε το μοτίβο Λευκωσίας και Ρώμης που ανακοινώθηκε από το Σαββατοκύριακο ενώ έγιναν συνεννοήσεις της Αθήνας με Ιταλία και Κύπρο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Ελένης Ευαγγελόδημου νωρίτερα το πρωί της Δευτέρας, τέλος χρόνου για την ελληνική πλευρά ως προς τη λήψη απόφασης να συμμετάσχει με κάποιο τρόπο ή να απορρίψει την πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ για την πρώτη σύνοδο του νεοσύστατου Συμβουλίου Ειρήνης την ερχόμενη Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου, στην Ουάσιγκτον. Εκτός από απροόπτου σήμερα θα υπάρξουν ανακοινώσεις (καθώς και η επεξήγηση της απόφασης), πιθανόν δια στόματος του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος θα πρέπει έτσι κι αλλιώς να περιμένει τις σχετικές ερωτήσεις – τόσο για το Συμβούλιο Ειρήνης του Αμερικανού προέδρου που έχει οδηγήσει σε μπαράζ ευρωπαϊκών επαφών συντονισμού, όσο όμως και για τον σχεδιασμό ή τις σκέψεις της Αθήνας για την εμπλοκή και το εύρος της στη Δύναμη Σταθεροποίησης στη Γάζα.

Το θέμα προδιαγράφεται ότι θα πυροδοτήσει την πολιτική αντιπαράθεση, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητούν αναλυτική ενημέρωση και εξηγήσεις – σημειωτέον, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης θα βρίσκεται στη Βουλή σήμερα για ενημέρωση της αρμόδιας επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων για τα ελληνοτουρκικά, ύστερα από τις επαφές στην Άγκυρα την προηγούμενη Τρίτη.

Το μοτίβο Ρώμης και Λευκωσίας

Σε ό,τι αφορά το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ, μέσα στο Σαββατοκύριακο υπήρξε κινητικότητα και από την Κύπρο, την Ιταλία (μεταξύ άλλων και από τη Ρουμανία) προέκυψαν ανακοινώσεις για συμμετοχή τους στη σύνοδο της 19ης Φεβρουαρίου. Αλλά με ρόλο «παρατηρητή» και όχι σε επίπεδο αρχηγού κράτους ή κυβέρνησης, όπως προέβλεπε η αμερικανική πρόσκληση, αλλά πιθανόν σε επίπεδο υπουργού Εξωτερικών.

Έως χθες αργά, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, δεν είχε διαμορφωθεί η τελική απόφαση και εκ μέρους του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος δεν αφηνόταν κάποιο ενδεχόμενο ανατροπής του προγράμματος του Κυριάκου Μητσοτάκη ως προς τη μετάβασή του σε Άμπου Ντάμπι, αύριο Τρίτη, και στο Νέο Δελχί στις 18-19 Φεβρουαρίου.