Τέλος χρόνου για την ελληνική πλευρά ως προς τη λήψη απόφασης να συμμετάσχει με κάποιο τρόπο ή να απορρίψει την πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ για την πρώτη σύνοδο του νεοσύστατου Συμβουλίου Ειρήνης την ερχόμενη Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου, στην Ουάσιγκτον. Εκτός από απροόπτου σήμερα θα υπάρξουν ανακοινώσεις (καθώς και η επεξήγηση της απόφασης), πιθανόν δια στόματος του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος θα πρέπει έτσι κι αλλιώς να περιμένει τις σχετικές ερωτήσεις – τόσο για το Συμβούλιο Ειρήνης του Αμερικανού προέδρου που έχει οδηγήσει σε μπαράζ ευρωπαϊκών επαφών συντονισμού, όσο όμως και για τον σχεδιασμό ή τις σκέψεις της Αθήνας για την εμπλοκή και το εύρος της στη Δύναμη Σταθεροποίησης στη Γάζα.

Το θέμα προδιαγράφεται ότι θα πυροδοτήσει την πολιτική αντιπαράθεση, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητούν αναλυτική ενημέρωση και εξηγήσεις – σημειωτέον, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης θα βρίσκεται στη Βουλή σήμερα για ενημέρωση της αρμόδιας επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων για τα ελληνοτουρκικά, ύστερα από τις επαφές στην Άγκυρα την προηγούμενη Τρίτη.

Ήδη από την αντιπολιτευτική πλευρά ακούγονται φωνές για «υπεκφυγές» έως τώρα της κυβέρνησης να απαντήσει ξεκάθαρα στο αν θα συμμετέχει στη σύνοδο Τραμπ και στο αν και με τι «δυνάμεις» θα σπεύσει η Ελλάδα στη «δεύτερη φάση» για τη Γάζα.

Το μοτίβο Ρώμης και Λευκωσίας

Σε ό,τι αφορά το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ, μέσα στο Σαββατοκύριακο υπήρξε κινητικότητα και από την Κύπρο, την Ιταλία (μεταξύ άλλων και από τη Ρουμανία) προέκυψαν ανακοινώσεις για συμμετοχή τους στη σύνοδο της 19ης Φεβρουαρίου. Αλλά με ρόλο «παρατηρητή» και όχι σε επίπεδο αρχηγού κράτους ή κυβέρνησης, όπως προέβλεπε η αμερικανική πρόσκληση, αλλά πιθανόν σε επίπεδο υπουργού Εξωτερικών. Αυτό το καθεστώς που προκρίνουν η Ρώμη και η Λευκωσία δεν αποκλείεται να το ακολουθήσει και η Αθήνα.

Έως χθες αργά, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, δεν είχε διαμορφωθεί η τελική απόφαση και εκ μέρους του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος δεν αφηνόταν κάποιο ενδεχόμενο ανατροπής του προγράμματος του Κυριάκου Μητσοτάκη ως προς τη μετάβασή του σε Άμπου Ντάμπι, αύριο Τρίτη, και στο Νέο Δελχί στις 18-19 Φεβρουαρίου. Με δεδομένο, ωστόσο, ότι ο αρχικός προγραμματισμός της ελληνικής πλευράς προέβλεπε να έχει σταλεί απάντηση στην Ουάσιγκτον διά της διπλωματικής οδού έως χθες Κυριακή, θεωρείται ότι σήμερα το διπλωματικό γραφείο του πρωθυπουργού θα κάνει γνωστές πια τις προθέσεις της χώρας.

«Θέλουμε την Ελλάδα παρούσα…»

Η Ελλάδα, σύμφωνα με τον Μητσοτάκη, υπήρξε πρωταγωνίστρια στην απόφαση 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αυτήν που νομιμοποίησε «τον πρωταγωνιστικό ρόλο του προέδρου Τραμπ και των Ηνωμένων Πολιτειών, μόνο όμως ως προσωρινή διοίκηση της Γάζας προκειμένου να υλοποιηθούν τα επόμενα στάδια του ειρηνευτικού σχεδίου, όπως αυτό έχει συμφωνηθεί». Και, όπως έλεγε ο ίδιο ςαπό βελγικού εδάφους, η Ελλάδα είναι χώρα η οποία έχει άμεσο ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή – «Θέλουμε να είμαστε παρόντες. Θέλουμε η Ευρώπη να είναι παρούσα».

Και ο Γεραπετρίτης έχει επισημάνει ότι «για εμάς πρόκειται για υπαρξιακό ζήτημα, λόγω γεωγραφικής εγγύτητας, της παρουσίας χριστιανικών πληθυσμών και των στενών μας σχέσεων τόσο με το Ισραήλ, όσο και με τον αραβικό κόσμο».

Στο μεταξύ στην Κύπρο υπάρχουν οι πρώτες αναταράξεις με πολιτική αντιπαράθεση, ενώ σήμερα αναμένεται να κλειδώσει το επίπεδο της εκπροσώπησης – πάντα σε ρόλο «παρατηρητή». Το αν δηλαδή θα παρευρεθεί στην Ουάσιγκτον ο Νίκος Χριστοδουλίδης ή ο υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος. Η Λευκωσία ανέφερε επίσης ότι ήταν σε επαφή τα προηγούμενα 24ωρα με «άλλους επικεφαλής κυβερνήσεων των μεσογειακών κρατών». Κατά τον Χριστοδουλίδη, η συμμετοχή της Κύπρου «εντάσσεται στον σταθερό και ενεργό περιφερειακό ρόλο» της χώρας «από την πρώτη στιγμή της κρίσης, με πρωτοβουλίες και συγκεκριμένες προτάσεις».

Η Διεθνής Δύναμης Σταθεροποίησης

Στο ίδιο ψήφισμα 2803 του ΟΗΕ προβλέπεται επίσης η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης στη Γάζα, η ISF (International Stabilization Force) – η στήριξη της Ελλάδας τότε στην αμερικανική πρόταση είχε φέρει τις ευχαριστίες της Ουάσιγκτον. Η «δεύτερη φάση» που τίθεται τώρα επί τάπητος για τη Γάζα περιλαμβάνει τις δυνάμεις σταθεροποίησης, τον «αφοπλισμό της Χαμάς» και τη συγκρότηση «τεχνοκρατικής παλαιστινιακής κυβέρνησης».

Σε ό,τι αφορά στην ανοικοδόμηση και στις ανθρωπιστικές ανάγκες στη Γάζα, αυτές θα χρηματοδοτηθούν, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, με το ποσό των τουλάχιστον πέντε δισεκατομμυρίων δολαρίων – περισσότερες ανακοινώσεις αναμένονται την Πέμπτη.