Με καθεστώς παρατηρητή αποφάσισε να λάβει μέρος η χώρα μας στην επικείμενη εναρκτήρια συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης Τραμπ, την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, ακολουθώντας το μοτίβο της Λευκωσίας και της Ρώμης που επίσης θα συμμετάσχουν στην εν λόγω διαδικασία ως παρατηρητές.

Η ελληνική πλευρά σταθμίζοντας όλο το προηγούμενο διάστημα τα δεδομένα και έχοντας έρθει σε επαφή με εταίρους και συμμάχους, κατάφερε κρατώντας λεπτές ισορροπίες να βρει τη «χρυσή τομή» συμμετέχοντας στην κρίσιμη συνεδρίαση μέσω του υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη.

Η κυβέρνηση είχε ήδη προϊδεάσει για το ότι το πρόγραμμα του πρωθυπουργού δεν είναι ευέλικτο όσον αφορά την 19η Φεβρουαρίου, ημέρα κατά την οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ανακοινώσει ότι θα παραστεί στο διεθνές συνέδριο για την Τεχνητή Νοημοσύνη στο Νέο Δελχί, παρουσία του Ινδού ομολόγου του, Ναρέντρα Μόντι, με τον οποίο θα έχει συνάντηση στο περιθώριο.

Η επιλογή του υφυπουργού Εξωτερικών έγινε με κριτήριο το γεγονός ότι στο χαρτοφυλάκιό του έχει την Οικονομική Διπλωματία ενώ μέτρησε και το ότι διαθέτει την εμπειρία να χειριστεί το ζήτημα της ανοικοδόμησης της Γάζας που αναμένεται να συζητηθεί την Πέμπτη στην Ουάσιγκτον.

Την ευθύνη του χειρισμού των κρίσιμων διαβουλεύσεων, που προηγήθηκαν της απόφασης της Αθήνας να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης Τραμπ μέσω του ΥΦΥΠΕΞ Θεοχάρη σε ρόλο παρατηρητή, είχε τα προηγούμενα 24ωρα ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας Γιώργος Γεραπετρίτης.

Προκειμένου να βρεθεί η ενδεδειγμένη λύση, με δεδομένο ότι το Συμβούλιο Ειρήνης Τραμπ έχει απομακρυνθεί από την αρχική εντολή που έλαβε μέσω του σχετικού ψηφίσματος 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που αφορούσε σε περιορισμένης διάρκειας επίβλεψη της υλοποίησης της δεύτερης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα, ο Έλληνας ΥΠΕΞ χρειάστηκε να πραγματοποιήσει σειρά επαφών τόσο με Ευρώπη όσο και με ΗΠΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιώργος Γεραπετρίτης είχε συνεχείς συζητήσεις μέχρι την τελευταία στιγμή με την Κομισιόν, με την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ Κάγια Κάλλας καθώς και με την αμερικανική πλευρά.

Εκ του αποτελέσματος φάνηκε πως και άλλες χώρες πέραν της Ελλάδας δεν έσπευσαν να απαντήσουν άμεσα στην πρόσκληση Τραμπ αναμένοντας, πιθανόν, πως ενόψει της υποεκπροσώπησης με την οποία θα ερχόταν αντιμέτωπος ο Λευκός Οίκος όσον αφορά τις αρνητικές απαντήσεις κρατών, θα αναπροσαρμοζόταν τελικά το πεδίο εκείνο της πρόσκλησης που προέβλεπε ότι αφορά μόνο αρχηγούς κυβερνήσεων ή κρατών.

Μένει βεβαίως να διασαφηνιστούν αρκετά ζητήματα που αφορούν την ίδια την εναρκτήρια συνεδρίαση, όπως για παράδειγμα εάν είναι η ίδια η ατζέντα ή ο ρόλος του κράτους – παρατηρητή καθώς προσώρας φαίνεται ότι δεν θα διαθέτει δικαίωμα ψήφου αλλά δεν υπάρχει εικόνα εάν δεν θα υπάρχει ούτε δικαίωμα παρέμβασης. Σε κάθε περίπτωση πάντως, το ποσό του ενός δις που έχει ακουστεί ότι θα επιβαρύνει τα μέλη δεν αφορά τα κράτη – παρατηρητές αλλά τα πλήρη μέλη.

Η σημερινή μέρα είναι, ωστόσο, κομβική καθώς στο ελληνικό ΥΠΕΞ είναι προγραμματισμένο να γίνει διεξοδική προετοιμασία για την αποστολή Θεοχάρη στην Ουάσιγκτον, με την ελληνική διπλωματία – υπό την καθοδήγηση του Γιώργου Γεραπετρίτη – να προετοιμάζει όλα τα πιθανά σενάρια που μπορεί να προκύψουν στη συγκεκριμένη σύνοδο.

Για την Ελλάδα είναι κρίσιμη η συμμετοχή με καθεστώς παρατηρητή καθώς αφενός της λύνει τα χέρια όσον αφορά τις δεσμεύσεις της σε σχέση με τη συμμετοχή της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και το ψήφισμα 2803 που έχει και η ίδια υπερψηφίσει και αφετέρου της δίνει τη δυνατότητα να είναι μέρος των ζυμώσεων που θα γίνουν στο περιθώριο της συνόδου στην Ουάσιγκτον για τη Γάζα.

Η απόφαση της Αθήνας, εξάλλου, να είναι παρούσα στην επόμενη μέρα στη Γάζα είναι αδιαπραγμάτευτη με στόχο τη συμμετοχή της και στην ανθρωπιστική βοήθεια, και στην ανοικοδόμηση αλλά και στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης, θέμα που θα τεθεί επί τάπητος την Πέμπτη στην πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης Τραμπ. Προϋπόθεση, βεβαίως, για τη συμμετοχή στην ειρηνευτική δύναμη, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο είναι να υπάρξει σαφής εντολή εντός του πλαισίου του ψηφίσματος 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Σε σχέση με τη συμμετοχή της Κομισιόν στη σύνοδο της Πέμπτης, στην Ουάσιγκτον όπως έγινε γνωστό μεταβαίνει η επίτροπος για τη Μεσόγειο Ντουμπράβκα Σούιτσα ενώ δεν αποκλείεται να λάβει μέρος και ο Ειδικός Απεσταλμένος της ΕΕ για τη Μέση Ανατολή.