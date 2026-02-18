Την αναστολή της κομματικής ιδιότητας της πρώην γραμματέα Οργανωτικού, Αναστασίας Χατζηδάκη, αποφάσισε το ΠΑΣΟΚ, μετά τα δημοσιεύματα για την φερόμενη εμπλοκή της στην υπόθεση του ΟΠΕΚΑ -μετά τον έλεγχο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας όπου διαπιστώθηκαν παραβάσεις στην χορήγηση επιδομάτων, με περίοδο ελέγχου από τον Ιανουάριο του 2020 έως το τέλος του Δεκεμβρίου του 2022. Είχε προηγηθεί σχετικό αίτημά της στον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα Σπυρόπουλο, «για λόγους προσωπικής και πολιτικής ευθιξίας, και προκειμένου να μην δημιουργείται οποιαδήποτε σκιά ή παρερμηνεία». Μετά την επιστολή που έλαβε από την Χατζηδάκη, ο Σπυρόπουλος κίνησε τις διαδικασίες για την αναστολή της κομματικής της ιδιότητας έως ότου διαλευκανθεί η υπόθεση.

Η ίδια δηλώνει πως «ενήργησε με πλήρη συναίσθηση ευθύνης» και σε όλη τη διάρκεια της πορείας της «υπηρέτησε με εντιμότητα και διαφάνεια», ενώ θέτει τον εαυτό της στην διάθεση των αρχών. «Μέχρι σήμερα δεν έχω λάβει γνώση οποιουδήποτε πορίσματος ή κατηγορίας σε βάρος μου, ούτε έχω κληθεί από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή για παροχή εξηγήσεων», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η Αναστασία Χατζηδάκη ήταν η πρώτη γραμματέας Οργανωτικού που τοποθέτησε ο Νίκος Ανδρουλάκης όταν εξελέγη πρόεδρος του κόμματος. Ανέλαβε κομματικά καθήκοντα στις 14 Νοεμβρίου του 2022 -δηλαδή ενάμιση μήνα εντός της περιόδου που ερευνάται. Αντικαταστάθηκε από τον Ηρακλή Δρούλια, τον Φεβρουάριο του 2025, ωστόσο παραμένει αποσπασμένη στο ΠΑΣΟΚ. Αποτελούσε μέχρι σήμερα μέλος της απερχόμενης Κεντρικής Επιτροπής (ήταν στα στελέχη που στηρίζουν την Αννα Διαμαντοπούλου) και, ενόψει συνεδρίου, αποτελούσε μέλος της γραμματείας ΚΟΕΣ για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.

«Εγώ έχω αρχή όταν υπάρχει έρευνα για ένα πρόσωπο να σταματάει η κομματική του ιδιότητα», ανέφερε χθες (17/02) ο Νίκος Ανδρουλάκης -γι’ αυτό και ήταν θέμα χρόνου, με το που έγινε γνωστό το όνομα της Χατζηδάκη, να ακολουθηθεί η διαδικασία που τηρήθηκε στον Παναγόπουλο: αναστολή, δηλαδή, της κομματικής ιδιότητας μέχρι τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Ολη η δήλωση της Αναστασίας Χατζηδάκη:

Σε σχέση με δημοσιεύματα που αναπαράγουν το δελτίο τύπου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τον συστημικό έλεγχο που διενεργήθηκε στον ΟΠΕΚΑ , δηλώνω τα εξής:

Μέχρι σήμερα δεν έχω λάβει γνώση οποιουδήποτε πορίσματος ή κατηγορίας σε βάρος μου, ούτε έχω κληθεί από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή για παροχή εξηγήσεων. Κατά την άσκηση των υπηρεσιακών μου καθηκόντων ενήργησα με πλήρη συναίσθηση ευθύνης και σε όλη τη διάρκεια της δημοσιοϋπαλληλικής μου πορείας υπηρέτησα με εντιμότητα και διαφάνεια. Δηλώνω ότι βρίσκομαι απολύτως στη διάθεση κάθε αρμόδιας αρχής για την παροχή οποιασδήποτε διευκρίνισης ή στοιχείου ζητηθεί και καλωσορίζω κάθε θεσμικό έλεγχο, ώστε να αποσαφηνιστούν πλήρως τα πραγματικά δεδομένα. Για λόγους προσωπικής και πολιτικής ευθιξίας, και προκειμένου να μην δημιουργείται οποιαδήποτε σκιά ή παρερμηνεία, ζήτησα την αναστολή της ιδιότητάς μου ως απλού μέλους του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής έως την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.