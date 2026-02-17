Τη μετονομασία του Κινήματος Δημοκρατίας σε «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο» ενέκριναν την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026 τα μέλη του κόμματος, όπως ανακοίνωσε ο Στέφανος Κασσελάκης.

Σήμερα τα μέλη μας μίλησαν καθαρά. Με ποσοστό 71,8%, ενέκριναν τη νέα ονομασία του κόμματός μας: «ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ». Η απόφαση αυτή δεν αποτελεί απλώς μια αλλαγή τίτλου. Αποτελεί μια συνειδητή πολιτική επιλογή. Μια επιλογή ενότητας, διεύρυνσης και προοπτικής. Το… pic.twitter.com/mzy5i0Ttd0 — Stefanos Kasselakis – Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) February 17, 2026

Η ψηφοφορία και το μήνυμα ενότητας

Όπως σημείωσε, το νέο όνομα εκφράζει τη δέσμευση του κόμματος στη δημοκρατία, στη θεσμική σοβαρότητα, στην κοινωνική δικαιοσύνη και στη μεταρρυθμιστική τόλμη. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι στόχος είναι η συγκρότηση ενός ισχυρού, αξιόπιστου και προοδευτικού πόλου που θα ενώνει πολίτες πέρα από τις διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος.

Μήνυμα αισιοδοξίας και συνέχειας

Ο Στέφανος Κασσελάκης ευχαρίστησε τα μέλη για τη μαζική συμμετοχή και το επίπεδο της δημοκρατικής διαδικασίας, επισημαίνοντας ότι η ισχυρή πλειοψηφία προσδίδει σαφή νομιμοποίηση και καθαρή κατεύθυνση.

Κλείνοντας την ανακοίνωσή του, ανέφερε: «Από σήμερα προχωρούμε ενωμένοι. Με αυτοπεποίθηση. Με σχέδιο. Με αισιοδοξία για τη χώρα».