Οι «ερυθρόλευκοι» επιδιώκουν να επιστρέψουν στις επιτυχίες στο εκτός έδρας παιχνίδι του Σαββάτου (14/02, 19.30, NS Prime), για την 21η αγωνιστική της Super League. Ο Βάσκος τεχνικός μίλησε στη Nova και στάθηκε στην ανάγκη η ομάδα του να επικεντρωθεί στη δική της απόδοση και να μην επιτρέψει στους γηπεδούχους να αποκτήσουν ψυχολογία μέσα στο ματς.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάλυση της πρόσφατης ήττας από τον Παναθηναϊκό, σχολίασε τον αποκλεισμό του Λεβαδειακού, ενώ έκανε ειδική μνεία και στη συμπλήρωση 100 συμμετοχών του Ορτέγκα με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ:

Με καθαρό μυαλό πλέον, άνοιξε το μαύρο κουτί της ήττας απ’ τον Παναθηναϊκό; Και αν ναι, ποια είναι η εκτίμηση του ίδιου και των παικτών και ποια είναι ή αντίδραση;

“Αναλύουμε το παιχνίδι και βλέπουμε τα λάθη μας, αλλά αυτό δε σημαίνει πως αν παίζαμε ξανά σε 3 μέρες, δεν θα κάναμε τα ίδια λάθη. Κάθε παιχνίδι είναι μια διαφορετική ιστορία, αλλά αυτό δε σημαίνει πως τα λάθη δεν επαναλαμβάνονται. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να συγκεντρωθούμε στον εαυτό μας και να πάμε στα επόμενα ματς με περισσότερη συγκέντρωση στο τι μπορούμε να κάνουμε εμείς μέσα στο γήπεδο”.

Επόμενος αντίπαλος ο Λεβαδειακός, μια ομάδα εντυπωσιακή, αποκλείστηκε απ΄τη συνέχεια του κυπέλλου. Θέλει να εκμεταλλευτεί η ομάδα του ένα πιθανό ψυχολογικό άδειασμα της ομάδας του Λεβαδειακού;

“Είχαν ένα άσχημο αποτέλεσμα, αν και κατάφεραν με τις νίκες τους να φτάσουν ως τον ημιτελικό του κυπέλλου. Αν είχαν πάει ένα καλό αποτέλεσμα εκτός έδρας, θα μπορούσαν να διεκδικήσουν την πρόκριση στον τελικό με περισσότερες πιθανότητες. Όταν μια ομάδα χάνει, χάνεται και η αυτοπεποίθηση. Αυτό που θέλουμε είναι να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι απ’ το πρώτο λεπτό, για να μην τους επιτρέψουμε να βρουν τη χαμένη τους αυτοπεποίθηση”.

100 ματς συμπλήρωσε ο Φρανθίσκο Ορτέγκα, κάποιες φορές τα ακούει απ’ τον “δάσκαλο” Μεντιλίμπαρ, ωστόσο του έχει δώσει τα περισσότερα ματς στη θητεία του στον Ολυμπιακό. Θέλουμε το σχόλιο του γι’ αυτά τα 100 ματς.

“Για να το καταφέρνει αυτό μέσα σε 2 χρόνια, σημαίνει πως το έχει κατακτήσει ο ίδιος! Είναι ένα εξαιρετικό παιδί, το αποδεικνύει η καθημερινή του δουλειά. Προσπαθεί να αφομοιώσει αμέσως, κάθε πληροφορία που του δίνεις και τον συγχαίρουμε γι΄αυτό το ορόσημο!”