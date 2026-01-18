Για όλους και για όλα, μίλησε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στην πρεμιέρα του Football Talk που θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 14:00, στο κανάλι των ΝΕΩΝ.

Στην πρώτη του παρουσία στο Youtube, ο προπονητής του Ολυμπιακού ανέλυσε το σκεπτικό του γύρω από τον τρόπο που βλέπει το ποδόσφαιρο, την φιλοσοφία του και θυμήθηκε στιγμές από τους θριάμβους που έχει ζήσει στον ερυθρόλευκο πάγκο.

Παράλληλα, άνοιξε την καρδιά του μιλώντας για τον άνθρωπο Μεντιλίμπαρ, αναφέρθηκε σε πτυχές του χαρακτήρα του και στο πως φαντάζεται τον εαυτό του σε λίγα χρόνια.

Το τηλεφώνημα στη γυναίκα του και η απόφαση

Αρχικά ο 64χρονος τεχνικός αποκάλυψε τον τρόπο που τον προσέγγισε ο Ολυμπιακός πριν από περίπου δύο χρόνια: «Η αλήθεια είναι πως δεν είχα πολύ χρόνο για να το αποφασίσω. Με πήρε τηλέφωνο ο μάνατζερ μου, ο Ινιάκι και μου είπε πως υπάρχει αυτή η πρόταση από τον Ολυμπιακό και έχεις δύο ώρες για να απαντήσεις».

Όπως είπε το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να τηλεφωνήσει στη γυναίκα του που εκείνη την ώρα βρισκόταν με την αδερφή της. «Της είπα πως έχουμε αυτή την πρόταση και διορία δύο ωρών. Δεν είχαμε πολλά να πούμε, ούτε χρόνο να το σκεφτούμε πολύ. Ήταν ένα ναι ή ένα όχι».

Στη συνέχεια όπως σημείωσε, μίλησε με δύο φίλους του που είχαν περάσει από τον Ολυμπιακό, «τον Ερνέστο και τον Μίτσελ και οι δύο μου είπαν να πω ναι». Από εκείνη τη στιγμή έλαβε την απόφασή του. «Μέσα σε 20 λεπτά το πήρα απόφαση πως αυτή είναι η επόμενη μου πρόκληση. Ήμουν 4-5 μήνες εκτός προπονήσεων μετά την αποχώρηση μου από την Σεβίλλη και δεν χρειάστηκα πολύ για να επιστρέψω», καταλήγει.

Η επίδραση στην ομάδα

Στη συνέχεια ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε μεταξύ άλλων για την άμεση επίδραση που είχε στην ομάδα:

«Στους παίκτες όταν αλλάζουν σύλλογο παίζουν ρόλο πολλά πράγματα για τον χρόνο προσαρμογής που χρειάζονται. Εγώ δεν είχα να αλλάξω κάτι. Ήρθα με τους συνεργάτες μου για να κάνουμε αυτό που κάνουμε πάντα. Ήρθα να προπονήσω την ομάδα και προσπάθησα να το κάνω με όσο πιο φυσικό τρόπο γίνεται. Τα αποτελέσματα ήρθαν πολύ γρήγορα. Αρχικά στο πρωτάθλημα και μετά στην Ευρώπη αποκλείσαμε μια μια τις ομάδες που βρίσκονταν μπροστά μας. Κατά τη γνώμη μου ήταν πολύ σημαντικό το εκτός έδρας παιχνίδι με την Μακάμπι. Όταν πετύχαμε αυτή την ανατροπή, οι παίκτες κατάλαβαν πως μπορούν να πετύχουν σπουδαία πράγματα. Ήταν η στιγμή που άλλαξαν όλα μέσα στην ομάδα. Αποκτήσαμε φοβερή αυτοπεποίθηση και όλα ήρθαν με φυσιολογικό τρόπο στη συνέχεια».

Για την επιλογή του να δώσει τα γάντια του βασικού στον Τζολάκη: «Σε όλες τις ομάδες που έχω πάει έχω αλλάξει τον τερματοφύλακα. Δεν είναι πως είμαι ειδικός στους τερματοφύλακες, αλλά είναι κάτι που έχει συμβεί παντού με εξαίρεση την Σεβίλλη οπού υπήρχαν δύο πολύ καλοί τερματοφύλακες και ο ένας έπαιζε στο πρωτάθλημα και ο άλλος στην Ευρώπη. Στην αρχή της παρουσίας μου εδώ τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά. Είχαμε χάσει στην έδρα μας από την Μακάμπι και τον Παναθηναϊκό και έπρεπε κάτι να αλλάξω. Δεν είναι πως είμαι ειδικός αλλά αν κάτι μπει στο μυαλό μου αποφασίζω να το κάνω. Δεν ήταν εύκολο να σωθεί η Ευρώπη και είπαμε πριν την ρεβάνς με την Μακάμπι να κάνουμε αυτή την αλλαγή. Ο Κωσταντής αποδείχθηκε παρά πολύ καλός και συνέχισε να παίζει όλα τα παιχνίδια».

Για το πόσο εύκολο ήταν να εμπιστευτεί τους Μουζακίτη και Κωστούλα: «Είναι παρά πολύ καλοί. Είναι πολύ ποιοτικοί παίκτες. Στην Ελλάδα θεωρούμε πως το αστέρι της ομάδας και ο καλύτερος παίκτης πρέπει να είναι αυτός που έρχεται από το εξωτερικό και με αυτή την έννοια νομίζω πως υποτιμούμε τους Έλληνες παίκτες που προέρχονται από την δική μας ομάδα. Γενικά πιστεύω πως σε μια ομάδα της Ελλάδας πρέπει οι περισσότεροι παίκτες να είναι Έλληνες και σε μια ισπανική ομάδα οι περισσότεροι να είναι Ισπανοί. Είμαι από αυτούς που σκέφτονται έτσι. Επομένως ήθελα να βασιστώ περισσότερο σε Έλληνες και όταν είδα πως μπορούν να ανταπεξέλθουν αποφάσισα να τους δώσω την ευκαιρία».

Για το αν αμφέβαλε ποτέ για το ποδοσφαιρικό του σχέδιο: « Το έχω κάνει να αλλάξω την ποδοσφαιρική μου ιδέα ανάλογα με το ποιος είναι ο αντίπαλος, αλλά δεν βγήκε σε καλό. Παρότι που όλοι σου λένε πως πρέπει να έχεις ένα σχέδιο για αυτές τις ομάδες και ένα άλλο, plan b , για κάποιες άλλες ομάδες, εγώ πιστεύω πως αν έχεις ένα καλό σχέδιο που σου έχει αποδείξει πως δουλεύει, δεν χρειάζεται δεύτερο. Συνεχίζω με την ίδια ιδέα, με τον ίδιο τρόπο να αντιμετωπίζω όλους τους αντιπάλους. Παρόλο που μου έχουν πει πολλές φορές «ναι, αλλά τώρα σε έχουν μάθει. Τώρα σε γνωρίζουν». Η απάντηση είναι πως πλέον όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Υπάρχουν τόσα πολλά μέσα και τόσες πολλές πληροφορίες που όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους.

«Προτιμάω αυτούς που γνωρίζω καλά»

Αναφορικά με τις μεταγραφές ο τεχνικός του Ολυμπιακού «ξετύλιξε» το σκεπτικό του για το πώς λειτουργεί σημειώνοντας χαρακτηριστικά, «ξέρω πως στο ποδόσφαιρο είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις καλές μεταγραφές και να υπογράψεις παίκτες που θα ταιριάξουν στην ομάδα σου».

Ο ίδιος αναφέρθηκε αρχικά σε ένα παράδειγμα λέγοντας «μπορεί να φέρεις έναν παίκτη που τον έχεις δει να παίζει στην Αργεντινή και τον έχεις δει να παίζει πάρα πολύ καλά. Παίζει καλά όμως στην συγκεκριμένη ομάδα, με τους συγκεκριμένους συμπαίκτες, στο συγκεκριμένο στυλ και στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα. Αν τον φέρεις εδώ, τόσα χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του για να παίξει σε τελείως διαφορετικές συνθήκες, σε άλλο σύστημα, σε άλλο πρωτάθλημα με άλλους συμπαίκτες, δεν ξέρεις αν θα προσαρμοστεί και τι μπορεί να προσφέρει. Με αυτή την έννοια προτιμάω αυτούς που γνωρίζω καλά, από αυτούς που δεν γνωρίζω».

«Νομίζω πως ένα από τα πιο τρανταχτά παραδείγματα είναι αυτό που συμβαίνει στην Αγγλία. Οι ομάδες εκεί έχουν πολλά χρήματα και ξοδεύουν πάρα πολλά για μεταγραφές, όμως πάρα πολύ λίγες είναι οι επιτυχημένες. Δεν ξέρεις ποτέ όταν παίρνεις έναν παίκτη, όσο καλά χαρακτηριστικά και αν έχει αν θα μπορέσει να τα βγάλει εδώ. Νομίζω πως η πιο δύσκολη δουλειά που μπορείς να κάνεις στο ποδόσφαιρο είναι οι μεταγραφές, το να επιλέξεις παίκτες και ακόμα και αν τους επιλέξεις καλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να είσαι σίγουρος πως θα βγουν σε καλό», κατέληξε.

«Έξυπνος άνθρωπος, υπάρχει σεβασμός»

Για την σχέση του με τον πρόεδρο Βαγγέλη Μαρινάκη τόνισε πως είναι πολύ καλή και πως υπάρχει ο σεβασμός: «Η σχέση μου με τον πρόεδρο είναι πολύ καλή. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο μεταξύ μας για να μιλάμε και όταν μιλάμε δε λέμε και πάρα πολλά πράγματα γιατί εγώ δεν μιλάω ούτε αγγλικά, ούτε ελληνικά και ο πρόεδρος δεν μιλάει ισπανικά. Ούτε είναι πολύ συχνές και μεγάλες οι συζητήσεις μας, όμως υπάρχει σεβασμός. Ο πρόεδρος σέβεται τον προπονητή και ο προπονητής σέβεται τον πρόεδρο. Επίσης είναι πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος.

«Τα πράγματα έως τώρα έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Οι κακές στιγμές είναι λίγες, όμως όλες τις φόρες που μου πρότεινε την ανανέωση ήταν μετά από κακές στιγμές και αυτό για κάποιο λόγο συμβαίνει», κατέληξε.

Ολόκληρη η συνέντευξη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην εκπομπή Football Talks στο κανάλι των Νέων στο Youtube.