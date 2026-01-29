Οι Πειραιώτες έγραψαν ιστορία στην Ολλανδία, επικρατώντας με 2-1 του Άγιαξ στο Άμστερνταμ και εξασφαλίζοντας την παρουσία τους στα playoffs του Champions League. Ένα αποτέλεσμα που επιβεβαίωσε τη δυναμική του Ολυμπιακού στη φετινή ευρωπαϊκή του πορεία και ενίσχυσε την πίστη στον Βάσκο τεχνικό.

Λίγες ώρες μετά τη σπουδαία επιτυχία, οι «ερυθρόλευκοι» προχώρησαν σε αποθεωτική ανάρτηση, παρουσιάζοντας συγκεντρωτικά τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά επιτεύγματα του Μεντιλίμπαρ στον πάγκο της ομάδας.

Ανάμεσά τους, η παρουσία στη φάση των «16» του Europa League, μετά τον τερματισμό στην πρώτη οκτάδα, η πρόκριση στα playoffs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, αλλά και –φυσικά– η ιστορική κατάκτηση του Conference League.

Ο Ολυμπιακός πλέον στρέφει το βλέμμα του στην κλήρωση των playoffs του Champions League, που θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής, όπου θα μάθει αν αντίπαλός του θα είναι η Αταλάντα ή η Λεβερκούζεν. Σε κάθε περίπτωση, η ευρωπαϊκή του πορεία φέρει ξεκάθαρα την υπογραφή του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

