Οι Πειραιώτες έγραψαν ιστορία στην Ολλανδία, επικρατώντας με 2-1 του Άγιαξ στο Άμστερνταμ και εξασφαλίζοντας την παρουσία τους στα playoffs του Champions League. Ένα αποτέλεσμα που επιβεβαίωσε τη δυναμική του Ολυμπιακού στη φετινή ευρωπαϊκή του πορεία και ενίσχυσε την πίστη στον Βάσκο τεχνικό.

Λίγες ώρες μετά τη σπουδαία επιτυχία, οι «ερυθρόλευκοι» προχώρησαν σε αποθεωτική ανάρτηση, παρουσιάζοντας συγκεντρωτικά τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά επιτεύγματα του Μεντιλίμπαρ στον πάγκο της ομάδας.

𝗝𝗼𝘀é 𝗟𝘂𝗶𝘀 𝗠𝗲𝗻𝗱𝗶𝗹𝗶𝗯𝗮𝗿 UEFA EUROPA CONFERENCE LEAGUE 2023-2024 🏆 7η θέση στην LEAGUE PHASE του UEFA EUROPA LEAGUE 2024-2025 Πρόκριση στα KNOCKOUT PHASE PLAY-OFFS του UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026 pic.twitter.com/gparhZ5jAy — Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 29, 2026

Ανάμεσά τους, η παρουσία στη φάση των «16» του Europa League, μετά τον τερματισμό στην πρώτη οκτάδα, η πρόκριση στα playoffs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, αλλά και –φυσικά– η ιστορική κατάκτηση του Conference League.

Ο Ολυμπιακός πλέον στρέφει το βλέμμα του στην κλήρωση των playoffs του Champions League, που θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής, όπου θα μάθει αν αντίπαλός του θα είναι η Αταλάντα ή η Λεβερκούζεν. Σε κάθε περίπτωση, η ευρωπαϊκή του πορεία φέρει ξεκάθαρα την υπογραφή του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.