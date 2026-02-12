Έφοδο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο έρευνας που αφορά πώληση ακινήτων έκανε η αστυνομία του Βελγίου, αναφέρουν οι Financial Times. Σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν την επιχείρηση, τα οποία επικαλούνται οι Financial Times, το πρωί της Πέμπτης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε διάφορα γραφεία της Κομισιόν στις Βρυξέλλες, μεταξύ των οποίων και το τμήμα προϋπολογισμού.

Η έρευνα αφορά την πώληση ακινήτων της ΕΕ, ανέφεραν τα ίδια άτομα, η οποία έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της θητείας της προηγούμενης επιτροπής, ενώ ο Γιοχάνες Χαν ήταν επίτροπος προϋπολογισμού.

Η έρευνα διεξάγεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) και αφορά 23 κτίρια που αποκτήθηκαν από το βελγικό κρατικό επενδυτικό ταμείο, SFPIM, για 900 εκατομμύρια ευρώ το 2024.

Εκείνη την εποχή, η Επιτροπή δήλωνε ότι η πώληση έγινε κατόπιν διαγωνισμού σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ.

«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να επιβεβαιώσει ότι διεξάγει έρευνες συλλογής αποδεικτικών στοιχείων σε μια έρευνα που είναι σε εξέλιξη» δήλωσε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Τίν Χολεβότ.

«Δεν υπάρχει τίποτα άλλο που μπορούμε να δημοσιοποιήσουμε σε αυτό το στάδιο, για να μην θέσουμε σε κίνδυνο τις έρευνες και την έκβασή τους» πρόσθεσε.