Δεκαπέντε ευρωβουλευτές από τις πολιτικές ομάδες της Αριστεράς (The Left), των Πρασίνων (Verts/ALE) και των Σοσιαλδημοκρατών (S&D) υπέβαλαν γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με πρωτοβουλία του αντιπροέδρου της The Left, Κώστα Αρβανίτη. Οι ευρωβουλευτές ζητούν απαντήσεις σχετικά με το ναυάγιο λέμβου στα ανοιχτά της Χίου, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο 15 μεταναστών.

Στην ερώτηση αναφέρεται πως «το βράδυ της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου, σκάφος του Λιμενικού Σώματος συγκρούστηκε στα ανοιχτά της Χίου με λέμβο που μετέφερε περίπου 40 μετανάστες». Η σύγκρουση προκάλεσε τον θάνατο έντεκα ανδρών και τεσσάρων γυναικών, ενώ σημειώθηκαν τραυματισμοί, αγνοούμενοι και δύο αποβολές.

Σύμφωνα με τις αναφορές που επικαλούνται οι ευρωβουλευτές, περιπολικό του Λιμενικού εντόπισε τη λέμβο και της έκανε σήμα να αλλάξει πορεία. Ακολούθησε, όπως σημειώνεται, βίαιη σύγκρουση με το σκάφος του Λιμενικού, γεγονός που προκάλεσε σοβαρούς τραυματισμούς και απώλειες ζωών. Δεν έχουν καταγραφεί θάνατοι από πνιγμό, καθώς φαίνεται ότι τα θύματα υπέστησαν θανατηφόρα τραύματα λόγω της σφοδρότητας της πρόσκρουσης.

Τα ερωτήματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Οι ευρωβουλευτές ζητούν από την Επιτροπή να διευκρινίσει εάν, βάσει του ευρωπαϊκού κεκτημένου για τη μετανάστευση και το άσυλο, οι αρμόδιες αρχές φύλαξης συνόρων έχουν το δικαίωμα να παρεκκλίνουν από την αρχή της μη επαναπροώθησης (non-refoulement) και να προβαίνουν σε επαναπροωθήσεις αιτούντων άσυλο στη θάλασσα.

Επιπλέον, ρωτούν ποιος ήταν ο ρόλος της FRONTEX στο περιστατικό, αν η Υπηρεσία έχει συλλέξει οπτικό υλικό από το συμβάν και αν ο Υπεύθυνος Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRO) προτίθεται να διερευνήσει περαιτέρω την υπόθεση.

Τέλος, ζητούν να πληροφορηθούν ποιες άμεσες πρωτοβουλίες σκοπεύει να αναλάβει η Επιτροπή για να διασφαλίσει την τήρηση του ενωσιακού και διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς ναυτικού δικαίου, με στόχο την αποτροπή νέων τραγωδιών στη θάλασσα.

Οι υπογράφοντες ευρωβουλευτές

Την ερώτηση υπογράφουν οι: Κωνσταντίνος Αρβανίτης (The Left), Estrella Galán (The Left), Γιώργος Γεωργίου (The Left), Έλενα Κουντουρά (The Left), Özlem Demirel (The Left), Ilaria Salis (The Left), Damien Carême (The Left), Catarina Martins (The Left), Mimmo Lucano (The Left), Rudi Kennes (The Left), Erik Marquardt (Verts/ALE), Leoluca Orlando (Verts/ALE), Tineke Strik (Verts/ALE), Javier Moreno Sánchez (S&D) και Manon Aubry (The Left).