Τραγικό ναυάγιο ανοιχτά της Χίου είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 15 μεταναστών και τον τραυματισμό 20 ακόμη, εκ των οποίων 3 σε κρίσιμη κατάσταση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του εκπροσώπου Μάρκους Λαμέρτ, δήλωσε πως παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις ελληνικές αρχές.

Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρισκόταν σε εξέλιξη καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας μετά το περιστατικό.

Το τραγικό ναυάγιο στη Χίο, που στοίχισε τη ζωή σε 15 μετανάστες, απασχολεί όχι μόνο τις ελληνικές αλλά και τις ευρωπαϊκές αρχές, με την Κομισιόν να λαμβάνει θέση για το περιστατικό, το οποίο έχει προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι Βρυξέλλες είναι ενήμερες για την τραγωδία που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (03.02.2026) ανοιχτά της Χίου. Από το δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους 15 άνθρωποι, ενώ 20 ακόμη τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τρεις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

«Είμαστε ενήμεροι για το περιστατικό στα ανοιχτά των ακτών της Χίου και παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις. Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρισκόταν σε εξέλιξη καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας και είμαστε σε στενή επαφή με τις ελληνικές Αρχές», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα μετανάστευσης, Μάρκους Λαμέρτ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «η έρευνα συνεχίζεται, προκειμένου να εξακριβωθούν τα γεγονότα και να προσδιοριστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό», υπογραμμίζοντας πως «η έρευνα ανήκει, φυσικά, στις ελληνικές Αρχές».

Σε ερώτηση για το ευρύτερο πλαίσιο της διαχείρισης του μεταναστευτικού, ο εκπρόσωπος σημείωσε ότι «κάθε ανθρώπινη ζωή που χάνεται στη θάλασσα αποτελεί τραγωδία».

Καταλήγοντας, τόνισε πως «στα χέρια των λαθρεμπόρων πολλοί άνθρωποι διακινδυνεύουν και τελικά χάνουν τη ζωή τους», επισημαίνοντας ότι η Επιτροπή εργάζεται συστηματικά για την αποτροπή τέτοιων περιστατικών. «Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η συνεργασία μας με τις χώρες-εταίρους είναι τόσο κρίσιμη», πρόσθεσε.