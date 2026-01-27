Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τα εθνικά αμυντικά σχέδια οχτώ κρατών-μελών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μέσου SAFE – «Δράση για την ασφάλεια στην Ευρώπη».

Η πρόταση για τη χρηματοδοτική ενίσχυση των συγκεκριμένων σχεδίων υποβλήθηκε στο Συμβούλιο της ΕΕ, το οποίο έχει προθεσμία τεσσάρων εβδομάδων για την αξιολόγηση και την έγκριση.

Μόλις εγκριθούν τα σχέδια, η Επιτροπή αναμένεται να πραγματοποιήσει τις πρώτες πληρωμές τον Μάρτιο του 2026.

Έως τώρα έχουν εγκριθεί τα εθνικά αμυντικά σχέδια δεκαέξι από τις δεκαεννέα χώρες που συμμετέχουν στο μέσο SAFE, ενώ τα σχέδια της Γαλλίας, της Ουγγαρίας και της Τσεχίας βρίσκονται ακόμη σε διαδικασία αξιολόγησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, έπειτα από «αυστηρή αξιολόγηση» των «Εθνικών Επενδυτικών Σχεδίων Άμυνας», υποβλήθηκε πρόταση στο Συμβούλιο της ΕΕ για την έγκριση χρηματοδότησης υπέρ της Εσθονίας, της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Πολωνίας, της Σλοβακίας και της Φινλανδίας.

Το Συμβούλιο έχει προθεσμία τεσσάρων εβδομάδων να αξιολογήσει και να εγκρίνει τα εθνικά σχέδια. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, η Επιτροπή αναμένεται να πραγματοποιήσει τις πρώτες πληρωμές τον Μάρτιο του 2026.

Ήδη από τα μέσα Ιανουαρίου, η Επιτροπή είχε εγκρίνει τα πρώτα οκτώ εθνικά αμυντικά σχέδια, που αφορούσαν την Κύπρο, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Κροατία, το Βέλγιο, τη Δανία, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Από τις δεκαεννέα χώρες που συμμετέχουν στο μέσο SAFE, έχουν εγκριθεί μέχρι στιγμής τα σχέδια δεκαέξι κρατών, ενώ συνεχίζεται η αξιολόγηση για τη Γαλλία, την Ουγγαρία και την Τσεχία.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, η Επιτροπή είχε εγκρίνει την προσωρινή κατανομή των κονδυλίων του SAFE, συνολικού ύψους 150 δισ. ευρώ. Για την Ελλάδα προβλέπεται χρηματοδότηση 787,67 εκατ. ευρώ, έναντι των 1,2 δισ. ευρώ που είχε αιτηθεί στα τέλη Ιουλίου.

Ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας

Ο κανονισμός SAFE εκδόθηκε στις 27 Μαΐου 2025, στο πλαίσιο του πακέτου μέτρων «Ετοιμότητα 2030» για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας. Το πρόγραμμα επιτρέπει στα κράτη-μέλη να αυξήσουν τις αμυντικές επενδύσεις τους μέσω κοινών προμηθειών από την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία.

Η Ουκρανία, καθώς και οι χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, θα μπορούν να συμμετέχουν σε κοινές προμήθειες και να πραγματοποιούν αγορές από τις δικές τους βιομηχανίες. Επιπλέον, το SAFE δίνει τη δυνατότητα σε υποψήφιες προς ένταξη χώρες και σε όσες έχουν υπογράψει εταιρικές σχέσεις ασφάλειας και άμυνας με την ΕΕ να συμβάλουν στη συνολική ζήτηση και να συνάπτουν ειδικές, αμοιβαία επωφελείς συμφωνίες με την Ένωση.